Nepodpořit tuto akci je hloupé. Klempíř nedal dotaci Korzu Národní, lidé poslali miliony

Organizace Díky, že můžem, žádala do ministerstva dotaci milion korun. Podala ji 30. dubna, poté byla žádost v jednání. Oficiální zamítnutí dostali po urgencích 19. října, tedy 29 dní před konáním.
„Dotační pravidla mají platit pro všechny. A musí platit i pro oslavy 17. listopadu na Národní a jejich organizátory Korzo Národní. Ministerstvo posuzovalo, zda projekt splňuje podmínky dotace a ukázalo se, že společnost Korzo Národní ji prostě a jednoduše nesplňuje,“ uvedl ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).
„Výzva, kam podali žádost, je určena k oslavě významných výročí, která se vztahují k celým desetiletím od vzniku události. A to letošní oslavy 17. listopadu prostě nesplňují, protože od roku 89 uplynulo 37 let. Takže žádná averze, jen prostý fakt, že žadatelé nesplnili požadavky na to, aby mohli tuto podporu získat,“ vysvětlil Klempíř.
V reakci na rozhodnutí ministerstva organizace Díky, že můžem spustila sbírku. Uvedla, že pořádání akce vyjde na 5,5 milionu korun, což vychází na 50 korun na návštěvníka. Vybírat vstupné ale nehodlá.
Do sbírky už lidé přispěli 6,7 milionu. Dar ve výši 300 tisíc korun schválila třeba i rada Jihočeského kraje.
„Nepodpořit jako ministr takovou akci je prostě hloupé a možná hloupější je argumentace, že J.A.R. hráli každý rok 17. listopadu v Lucerně bez dotací. Je to asi pravda, ale tam se platilo vstupné. Odlišit akci se vstupným a bez vstupného by zejména pro ministra kultury nemělo být úplně těžké,“ napsal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko).
Kuba vyzval i ostatní města a kraje, aby se připojily. Vyslyšel to Liberecký kraj, pošle sto tisíc. „17. listopad 1989 je pro mě jedna z nejvýznamnějších událostí našich moderních dějin, která zásadním způsobem změnila životy několika generací v naší zemi. Proto také považuji za důležité si Den boje za svobodu a demokracii důstojným způsobem připomenout. Společně s dalšími radními Libereckého kraje jsme se rozhodli podpořit částkou 100 000 Kč spolek Díky, že můžem, který pořádá oslavy Korzo Národní,“ informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN).
Podporu vyjádřila i Praha 7. „Když Babiš s Klempířem nechtějí 17. listopad slavit, Praha 7 přispěje na Korso Národní 89 tisíc korun,“ napsal starosta Sedmičky Jan Čižinský (Praha sobě).