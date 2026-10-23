Danis vyprovokoval Tsarukyana tričkem a málem to skončilo rvačkou. RAF 14 muselo přerušit tiskovku

Novinář se zeptal jen na to, co má Dillon Danis, 33letý americký grappler a bojovník MMA s bilancí 2-0-0, na sobě. Ten vstal, narovnal si tričko a přečetl, co je na něm napsané. Arman Tsarukyan, 30letý arménský bojovník lehké váhy (do 70 kg) s bilancí 24-3-0, v tu chvíli ještě seděl. Pak se zvedl, vyrazil přes pódium, za ním se nahrnuly desítky lidí a konstrukce to málem nevydržela. Redakce MMAmag proto položila popis té tiskové konference vedle oficiální karty turnaje a archivu starších akcí, které liga zveřejňuje na svém webu.
Otázka na oblečení, kterou by si novinář příště rozmyslel
Tisková konference k turnaji Real American Freestyle 14 proběhla 22. října 2026 v Las Vegas. Real American Freestyle je americká liga volného stylu, která se na svém webu označuje za profesionální soutěž bez předem daného scénáře pro nejlepší sportovce světa a na žíněnku tahá jména z klecí. Její průběh popsal server MMA Fighting: oba muži si nejdřív v klidu vyměňovali slovní špílce, pak padl dotaz na Danisovo oblečení.
Danis se postavil a ukázal potisk s Khamzatem Chimaevem bez vousů. „Stojí tam: Khamzat je moje děvka. A je tam jeho fotka bez vousů,“ řekl podle MMA Fighting novinářům na pódiu. Tsarukyan na to neodpověděl slovy.
Podle téhož popisu se o sekundu později zvedl ze židle a vyrazil k Danisovi. Na pódium naběhly desítky lidí, část jako podpora, část jako ochranka, a scéna málem šla k zemi. Oba zápasníci podle MMA Fighting hledali spíš údery než chvaty. Když pořadatelé situaci zvládli, pódium vyklidili pro závěrečné souboje pohledů, jenže Tsarukyan s Danisem už se neukázali.
Nápis přitom mířil na někoho, kdo u stolu vůbec neseděl. V tom je celý vtip té provokace.
Danis vybral terč, který mu neseděl naproti
Chimaev je podle MMA Fighting Tsarukyanův týmový kolega a přítel. Z oficiální karty RAF 14, do které redakce MMAmag nahlédla, navíc plyne, že na stejném večeru nastupuje ve vedlejším hlavním zápase proti Robbiemu Lawlerovi. Tričko tedy mířilo na muže, který měl být o pár hodin později ve stejné budově.
Danis má s Chimaevem čerstvý účet. Na turnaji RAF 10 v St. Louis spolu 13. června 2026 nastoupili a oficiální profil Danise na webu ligy u toho duelu uvádí výsledek 10:0 pro Chimaeva; MMA Fighting tehdy psal o rychlém položení na lopatky a hromadné potyčce, která se strhla po zápase. V červnu tedy stačil zápas, v říjnu stačil potisk.
Jediný hlas s odstupem přišel od Lawlera. „Je to, jaké to je. Já jsem tady, abych zápasil a soutěžil. Držím si život jednoduchý a nechci se zapojovat do žádných takových nesmyslů,“ řekl 23. října 2026 serveru MMA Fighting a dodal, že by to závodníci měli zvládnout líp. Jinými slovy: ani člověk z vedlejšího hlavního zápasu nepovažuje tohle za standardní program tiskové konference.
Kdo RAF sleduje od jejího rozjezdu, ví, že to nebyl první večer téhle ligy, který skončil na zemi.
Tři večery, tři potyčky kolem jmen z klece
Liga staví program na lidech ze smíšených bojových umění, a ti si s sebou nosí i své spory. V archivu akcí, který RAF zveřejňuje na svém webu, redakce MMAmag dohledala data obou dřívějších incidentů: RAF 06 se konal 28. února 2026 v Tempe v Arizoně, RAF 10 pak 13. června 2026 v St. Louis.
|Turnaj a datum
|Kdo proti komu
|Co se stalo
|RAF 06, 28. 2. 2026
|Tsarukyan – Poullas
|Úder po zápase, následná potyčka
|RAF 10, 13. 6. 2026
|Chimaev – Danis
|Rychlé položení na lopatky, po něm potyčka
|RAF 14, 22. 10. 2026
|Tsarukyan – Danis
|Rvačka na tiskové konferenci, bez souboje pohledů
Ve veřejných materiálech ligy ani nevadské atletické komise stanovisko k poslednímu incidentu není. Tresty ani pokuty tyto materiály neuvádějí.
Pozornost se prodává, rituál se ztratil
GLOSA Liga, která postaví program na propojování disciplín, si kupuje pozornost tím, že na jedno pódium posadí lidi s nevyřízenými účty. Výsledek je spolehlivý: video se šíří samo a mluví o něm i ti, kdo o freestyle wrestlingu v životě nečetli řádku.
Jen si tím promotéři ukousli z vlastního koláče. Tisková konference má dodat jeden jediný obrázek, dva muže kousek od sebe a fotografy mezi nimi. Ten obrázek z Las Vegas nemá nikdo. Zbývá to, kvůli čemu se celé představení chystalo: žíněnka.
Teď je řada na žíněnce a Češi si musí nařídit budík
Ze stejné karty, kterou měla redakce MMAmag k dispozici 23. října 2026, plyne i zbytek programu. Tsarukyan proti Danisovi je veden jako hlavní zápas turnaje Real American Freestyle 14, označený jako zápas o titul ve střední váze (Middleweight Crossover Championship Match), 23. října 2026 ve Fontainebleau Las Vegas. Liga u něj uvádí start ve 21:00 východoamerického času; zkratka na kartě je pro říjen nepřesná, a tak redakce MMAmag počítá s běžným letním výkladem.
Při něm jde o posun o šest hodin dopředu, tedy o 3:00 ráno 24. října 2026 středoevropského letního času. Program potvrzuje liga na své kartě, průběh tiskové konference stojí na popisu MMA Fighting. Rozdíl mezi obojím stojí za zapamatování.
Rozbuška tak vybuchla o den dřív, než měla. A jediné, co z tiskové konference nezbylo, byl přesně ten souboj pohledů, kvůli kterému se na pódium všichni sešli.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek