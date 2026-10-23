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Danis vyprovokoval Tsarukyana tričkem a málem to skončilo rvačkou. RAF 14 muselo přerušit tiskovku

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Tričko jako rozbuška, pódium plné lidí a souboj pohledů pryč. Danis na tiskové konferenci RAF 14 sáhl po Chimaevovi, jenže jako první vyletěl Tsarukyan.
Danis vyprovokoval Tsarukyana tričkem a málem to skončilo rvačkou. RAF 14 muselo přerušit tiskovku

Danis vyprovokoval Tsarukyana tričkem a málem to skončilo rvačkou. RAF 14 muselo přerušit tiskovku

Zdroj: Bellator MMA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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