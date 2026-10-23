Moravský Helfštýn patří k největším hradům Evropy. Nádvoří ukrývá čertovu studnu

K nejrozlehlejším hradním komplexům v Evropě neodmyslitelně patří moravský Helfštýn. Rozsáhlá zřícenina nabízí návštěvníkům pět bran a čtyři prostorná nádvoří. Po náročné tříleté stavební obnově se lidem otevřelo torzo renesančního paláce s unikátní skleněnou střechou. Plnohodnotná prohlídka všech prostor je ovšem možná pouze do konce října.
Pevnost s pěticí bran a nedobytnými hradbami
Hrad pravděpodobně založil loupeživý rytíř Friduš z Linavy na počátku 14. století. Původní menší stavbu s dřevěnými prvky postupně nahradilo masivní kamenné sídlo. Výrazné stavební úpravy přineslo období pod správou rodu Pernštejnů. Vilém z Pernštejna vybudoval nové předhradí a vylepšil systém opevnění s podkovovitými baštami. Monumentální štítovou zeď s dělostřeleckými střílnami pak přidal Jan IV. z Pernštejna. Mohutná fortifikace zachránila obránce za třicetileté války a tehdejší posádka úspěšně odrazila útok dánského vojska pod velením generála Mansfelda a ustála nájezdy švédského generála Torstensona.
Dělostřelecká palba a taneční altány na nádvoří
Památka začala ztrácet vojenský význam v 18. století a majitelé nechali rozebrat většinu použitelných střech. Špatný technický stav Trubačské věže vedl v roce 1817 k neobvyklému řešení – hradní páni na stavbu vypálili šedesát ran z děla a horní část zdiva úmyslně strhli. Přístup k ruinám se radikálně změnil v polovině 19. století, kdy druhé nádvoří zaplnily hudební altány, taneční parket a dráha pro kuželky. Silný vítr ovšem většinu tohoto vybavení zničil a společenské události dostaly na několik desetiletí přísný zákaz. Hrad v té době obýval pouze osamělý myslivec.
Záchrana renesančního paláce
Po staletích chátrání se dominantní část areálu dočkala mimořádné architektonické péče. Renesanční palác nechali původně dostavět Bruntálští z Vrbna. Rozsáhlá rekonstrukce dokončená v roce 2020 budově vtiskla pískované skleněné zastřešení a moderní lávky a schodiště propojily místa nepřístupná po dlouhá staletí. Z horního ochozu se otevírá krásný výhled do údolí Moravské brány. Zdařilý projekt získal titul Stavba roku a speciální ocenění od České komory architektů. Suterén nově opravených prostor hostí velkou výstavu uměleckého kovářství a ukázku historické ražby mincí.
Pověsti o zelené paní a čertově studni
K magickému místu se váže velká řada starých pověstí. Ďábel údajně vlastníma rukama vykopal hradní studnu přímo pro zakladatele Friduše a u samotného vchodu do podzemí dodnes leží mechem obrostlý kámen upuštěný unaveným čertem. V okolí hradeb se podle vyprávění pohybuje velký černý pes hlídající zakopané poklady. Další známá legenda zmiňuje Zelenou paní – krásná Anežka se raději vrhla do hluboké tůně před hradbami, aby unikla křižáckému rytíři Janu Messenpekovi.
Návštěva se psy povolena
Památka ve správě Muzea Komenského v Přerově vítá turisty v hlavní sezóně od dubna do října. Zájemci si v tomto období prohlédnou všechny expozice včetně proskleného paláce. Areál se částečně otevírá o víkendech v březnu a listopadu. Okrajové měsíce nabízí zlevněné vstupné kvůli uzavřeným vnitřním výstavním prostorům. Výjimku tvoří tradiční lednový zimní výstup na hrad.
Milovníci zvířat mohou vyrazit na výlet se svými psy zcela zdarma. Zvíře musí zůstat na vodítku a má povolený pohyb po celém areálu kromě interiérů samotného paláce.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, cs.wikipedia, helfstyn.cz/navstivte-nas/vstupenky).