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Nálev z divizny a hnoje za pár korun ochrání jahody před zimou líp než drahá chemie. Stačí ho připravit v září a nechat týden louhovat

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Aby bylo jisté, že vaše jahodové keříky přečkají zimu, dopřejte jim lidové osvědčené hnojivo ze zralých diviznových listů.
Jahody zalijte na podzim jódem, v příští sezóně vás potěší množství plodů

Jahody zalijte na podzim jódem, v příští sezóně vás potěší množství plodů

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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