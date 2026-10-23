Nálev z divizny a hnoje za pár korun ochrání jahody před zimou líp než drahá chemie. Stačí ho připravit v září a nechat týden louhovat

Podzim je pro rostliny kritickým obdobím. Právě tehdy se totiž připravují na nadcházející tuhé zimní měsíce. A jak jim co nejlépe pomoci?
Především zajištěním správného přísunu živin. Ten jim nejen pomůže přežít, ale také připraví půdu pro zdravé a produktivní vegetační období v následujícím roce. Konkrétně u jahod pak správná výživa podporuje vývoj kořenů a zvyšuje celkovou vitalitu rostlin. Nálev z divizny a hnoje
Pro správné vyživení jahodových keříků budete potřebovat nálev z divizny a hnoje.
Kravský hnůj (2 kg) Listy divizny (2 hrsti) Kbelík vody (přibližně 10 litrů)
Kravský
hnůj dejte do vhodné nádoby, přidejte diviznu a přelijte ho vodou. Směs dobře promíchejte, aby se důkladně promísila. Vše nechte 7 až 8 dní louhovat, nejlépe na chladném a stinném místě. Po uplynutí doby máčení tekutinu přeceďte, abyste odstranili pevné částice a výsledné hnojivo zřeďte dalšími 10 litry vody. Zdroj fotografie: Pixabay Abyste si mohli být jistí, že vaše jahody bez potíží přečkají příchod prvních mrazů, musíte se o ně správně postarat Použití nálevu z divizny a hnoje
Nyní, když jste hnojivo připravili, je čas aplikovat ho na rostliny jahodníku:
Vyberte si chladný den, snížíte tak stres rostlin během přihnojování. Před aplikací hnojiva půdu kolem jahodníků důkladně zalijte. Tím zajistíte, že bude moci účinněji přijímat živiny. Zředěný hnojivý čaj opatrně nalijte kolem základny každé rostliny jahodníku. Dávejte pozor, abyste nepostříkali listy, protože by to mohlo vést k plísňovým problémům. Pokud máte hnojivo víc, můžete jej použít k výživě dalších plodících rostlin nebo jej uschovat pro pozdější použití. Výhody nálevu z divizny a hnoje
Tento přírodní prostředek je vynikající volbou pro podzimní přihnojování jahodníku, a to z několika důvodů:
Bohatý na živiny: Kravský hnůj je bohatý na základní živiny, včetně dusíku, fosforu a draslíku, které jsou pro růst rostlin klíčové. Ekologický a přírodní: Jde o organické a přírodní hnojivo, takže je bezpečný jak pro životní prostředí, tak pro vaše jahody. Lepší přežití v zimě: Živiny obsažené v hnojivém čaji zvyšují odolnost rostlin vůči zimním podmínkám a pomáhají jim přežít chladné měsíce. Zvýšená produkce plodů: Správná výživa vytváří předpoklady pro silné rostliny jahodníku, které v nadcházejícím vegetačním období s větší pravděpodobností přinesou bohatou úrodu. Zdroj fotografie: Pxhere Pokud jahody pohnojíte před příchodem mrazů diviznou, pak zimu jistě přežijí (na obrázku divizna roční) Doplnění síranu draselného
I když je kravský hnůj vynikajícím zdrojem živin, nemusí poskytovat všechny prvky, které jahody potřebují ke kompletní výživě. Abyste zajistili jahodám dostatek draslíku, zvažte v září také doplnění síranu draselného. A
zapomenout byste neměli ani na správný střih.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři