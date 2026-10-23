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Mladá žena v Budějovicích havarovala na elektrokoloběžce. Skončila v nemocnici

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Dennívýzva
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K pádu mladé ženy z elektrokoloběžky vyjížděli v pátek odpoledne záchranáři v Českých Budějovicích. Zraněnou našli při vědomí a po ošetření ji převezli do nemocnice s podezřením na středně těžká poranění.
Mladá žena v Budějovicích havarovala na elektrokoloběžce. Skončila v nemocnici

Mladá žena v Budějovicích havarovala na elektrokoloběžce. Skončila v nemocnici

Zdroj: Policie České republiky/Ilustrační snímek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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