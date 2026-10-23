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Lampionový průvod v Olomouci mění trasu. Zamíří i do speciálně nasvíceného parku

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Oblíbený lampionový průvod, který je v Olomouci tradičně součástí oslav Dne vzniku samostatného československého státu, v letošním roce vyrazí upravenou trasou. Program 28. října na Horním náměstí v Olomouci zahájí Dixieland Vojenské hudby Olomouc.
Lampionový průvod v Olomouci mění trasu. Zamíří i do speciálně nasvíceného parku

Lampionový průvod v Olomouci mění trasu. Zamíří i do speciálně nasvíceného parku

Zdroj: Daniel Schulz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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