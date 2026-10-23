Vladimír Polívka kvůli dceři omezil práci: Přiznal, že takhle zamilovaný ještě nikdy nebyl!

Vladimír Polívka poprvé zapózoval s dcerou Rozárkou: Dojemná fotografie pro charitativní kalendář Nadace Archa Chantal! Vladimír Polívka na charitativní akci pro nadaci Archa Chantal. Chantal Poullain a Vladimír Polívka - společně na charitativní akci pro svoji nadaci. Vladimír Polívka popořil charitativní akci své matky. Vladimír Polívka před začátkem Love2dance v Divadle Hybernia Chantal Poullain se svým synem Vladimírem Polívkou ve společnosti. Vladimír Polívka je součástí tanečního projektu Love2dance Vladimír Polívka se pochlubil na sociální síti několika fotografiemi své prvorozené dcerky. Dcerka se jmenuje Rozálie Charlotte Polívková Vladimír Polívka se stal otcem. Partnerka herce Vladimíra Polívky, Magda se stala maminkou. Křest kalendáře proměny Fantazie: Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou Křest kalendáře proměny Fantazie: Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou
Herec Vladimír Polívka (37) prožívá jedno z nejkrásnějších období svého života. Z drsného sympaťáka se stal milující tatínek, kterého jeho desetiměsíční dcera Rosalie Charlotte naprosto odzbrojila. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz přiznal, že kvůli rodině dokonce omezil pracovní nabídky. Promluvil také o výchově své malé princezny a vysvětlil, proč se rozhodl ukázat dceru veřejnosti v charitativním kalendáři své maminky Chantal Poullain. Dceru ukázal veřejnosti! Kritiky se nebojí
Vladimír Polívka se společně se svou malou dcerou nechal nafotit do charitativního kalendáře Nadace Archa Chantal, za kterou stojí jeho maminka Chantal Poullain. Přestože je zveřejňování fotografií malých dětí v dnešní době často diskutovaným tématem, herec měl jasno. „Je to hlavně ta nadace té mojí mámy. Ona to dělá 33 let a udělali veliké projekty právě pro děti,“ vysvětlil. Práce své maminky si nesmírně váží a věří, že jednou své dceři dokáže vysvětlit, proč se na fotografii objevila. „Kdybych nedokázal té holčičce jednou vysvětlit, proč na té fotografii je, tak bych asi byl špatný táta. A to myslím, že se nestane,“ dodal rozhodně. Takovou lásku ještě nezažil!
Přestože si Vladimír Polívka před kamerou vyzkoušel nejrůznější role, otcovství je pro něj úplně novou životní zkušeností. A jak sám přiznává, jeho malá dcera si ho naprosto získala. „To není role, to je prostě výzva. Hlavně je to výzva. A každý týden je jiná,“ rozpovídal se herec. Následně přišlo vyznání, které by od něj možná mnozí ani nečekali. „Já jsem se v životě nezamiloval takhle, tak jsem takový rozechvělý. A je s ní sranda. Je hodně energická,“ svěřil se dojatý tatínek. Přísný otec? Dceři zatím všechno projde!
Ačkoliv je Polívka na první pohled pořádný chlap, doma má zřejmě jednu velkou slabinu. Tou je právě jeho desetiměsíční dcera, které by zatím jen těžko něco zakazoval. „U toho kluka tuším, že bych měl větší problém. Možná bych byl někde vnitřně pedantičtější,“ přiznal otevřeně. U své malé princezny však zatím žádnou přísnou výchovu neřeší. „Ona má deset měsíců, takže tam to… Ona si jedná. A to jenom aby jí nespadlo něco na hlavu, to je všechno, co řeším,“ dodal s úsměvem. Kvůli rodině omezil práci! Nechtěl přijít o vzácné chvíle
Příchod dcery změnil také jeho pracovní priority. Přestože byl Vladimír zvyklý neustále pracovat, tentokrát se rozhodl dát přednost rodině. Poslechl totiž rady zkušenějších kamarádů, kteří ho upozorňovali, že první měsíce s dítětem se už nikdy nevrátí. „Všichni důsledně říkali: Ne, zkus o to nepřijít. Jestli je to jenom trošku možné, tak u toho buď,“ zavzpomínal. Přiznal také, že pro něj nebylo jednoduché zpomalit pracovní tempo. „Jsem zvyklý furt pracovat. Takže jsem se dostal i tam, že jsem si říkal najednou: Jé, pozor, to mizí, to mizí,“ popsal své pocity. Nakonec si však rodinné chvíle nenechal vzít. „Velice důsledně jsem strávil čas v létě s nimi. A já jsem s nimi naprosté maximum toho, co jde,“ uzavřel Vladimír Polívka. Zdroj: Aplausin.cz