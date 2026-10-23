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Vladimír Polívka kvůli dceři omezil práci: Přiznal, že takhle zamilovaný ještě nikdy nebyl!

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Herec Vladimír Polívka (37) prožívá jedno z nejkrásnějších období svého života. Z drsného sympaťáka se stal milující tatínek, kterého jeho desetiměsíční dcera Rosalie Charlotte naprosto odzbrojila. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz přiznal, že kvůli rodině dokonce omezil pracovní nabídky. Promluvil také o výchově své malé princezny a vysvětlil, proč se rozhodl ukázat dceru veřejnosti v charitativním kalendáři své maminky Chantal Poullain.
Vladimír Polívka poprvé zapózoval s dcerou Rozárkou: Dojemná fotografie pro charitativní kalendář Nadace Archa Chantal!

Vladimír Polívka poprvé zapózoval s dcerou Rozárkou: Dojemná fotografie pro charitativní kalendář Nadace Archa Chantal!

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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