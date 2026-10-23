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Google Chrome dostal novou ochranu před podvodníky. Má to ale jeden zásadní háček

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Google představil nové zabezpečení prohlížeče Chrome. Umělá inteligence Gemini dokáže odhalit falešné aktualizace i podvodné weby. Pokročilá ochrana však není automaticky dostupná každému. Rozhoduje jedno nastavení.
Google Chrome dostal novou ochranu před podvodníky. Má to ale jeden zásadní háček

Google Chrome dostal novou ochranu před podvodníky. Má to ale jeden zásadní háček

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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