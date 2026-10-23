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Pečené kuře ve vlastní šťávě bez tuku a koření: Jednoduchý rodinný oběd s voňavou jasmínovou rýží

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Připravte si nejchutnější pečené kuře ve vlastní šťávě bez tuku a koření. Šťavnatý oběd s pečenou jasmínovou rýží z trouby upečený za 2 hodiny.
Obrázek k receptu na pečené kuře

Obrázek k receptu na pečené kuře

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na pečené kuře
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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