Pečené kuře ve vlastní šťávě bez tuku a koření: Jednoduchý rodinný oběd s voňavou jasmínovou rýží

Kdykoli mám v týdnu shon nebo chci rodině připravit neuvěřitelně poctivý a čistý
, sázím na absolutní klasiku. oběd bez zbytečného vymýšlení složitých marinád bez jediného gramu přidaného tuku, bez jakéhokoliv koření a pouze štědře osolené je pro mě důkazem, že v Pečené kuře jednoduchosti spočívá ta nejsilnější kulinářská magie. Při pečení v suché varné míse bez přiklopení maso samo pustí nádherně silný tuk i šťávu, ve které se pak dál pozvolna peče a získává dokonalou zlatavou barvu.
Nádherné na tomto receptu je i to, že v troubě vedle kuřete upečete ve druhé varné míse i nadýchanou jasmínovou
. Během pečení nemáte s obědem téměř žádnou práci, jen občas přelijete výpekem rýži křupavou kůžičku. Výsledkem je maso tak křehké, že se doslova rozpadá od kosti a rozplývá na jazyku.
Můj tip zní: Při solení nezapomeňte důkladně osolit nejen kůži a vnitřek kuřete, ale sůl jemně vmasírujte i pod kůži na prsou a stehnech, čímž uvolníte bílkoviny a maso zůstane po celých 2 hodinách pečení dokonale šťavnaté. Recept na šťavnaté kuře pečené vcelku a bez tuku podávané s pečenou jasmínovou rýží
Z jednoho celého kuřete a pečené rýže nasytíte
4 členy rodiny. Celkový čas přípravy a pečení: 135 minut Ingredience potřebné k přípravě Pečené kuře: 1 celé čerstvé kuře (cca 1,5 kg) 1,5 lžíce jedlé soli Jasmínová rýže: 2 hrnky jasmínové rýže 3 hrnky horké vody 1 lžička jedlé soli K podávání: 1 sklenice meruňkového nebo broskvového kompotu (případně čerstvá zelenina) Foto: Cooky.cz, pečené kuřátko vcelku a bez všech zbytečností Postup při přípravě pečeného kuřete s rýží
1. Předehřejte troubu na
200 stupňů a připravíte si čistou suchou skleněnou varnou mísu bez vymazávání jakýmkoliv tukem.
2. Čerstvé celé kuře důkladně omyjte pod proudem studené vody, osušte papírovou utěrkou a
štědře ho osolte zvenčí, zevnitř i pod kůží na prsou.
3. Osolené kuře položte prsy nahoru do suché skleněné varné mísy a
vložte ho nezakryté do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Foto: Cooky.cz, šup s ním do trouby
4. Kuře pečte zakryté vlastním osudem a jakmile po
45 minutách pustí dostatek vlastní šťávy a tuku, začněte ho lžící pravidelně přelévat výpekem. Příprava rýže
5. Mezitím si připravte druhou skleněnou varnou mísu,
přisypte do ní jasmínovou rýži, osolte ji a zalijte horkou vodou.
6. Druhou mísu s rýží přiklopte víkem a
vložte do trouby vedle pečeného kuřete na posledních 30 až 40 minut pečení. Foto: Cooky.cz, šťáva
7. Kuře dál pečte na
200 stupňů celkově přibližně 2 hodiny, dokud kůže nezíská tmavě zlatavou barvu a maso se nezačne téměř rozpadat od kosti.
8. Upečené kuře i měkkou nadýchanou jasmínovou rýži vyndejte opatrně z trouby.
9. Porce šťavnatého kuřecího masa podávejte s pečenou jasmínovou rýží,
vše na talíři štědře přelijte silným výpekem a doplňte oblíbeným sladkým kompotem nebo čerstvým zeleninovým salátem. Tipy redakce: Pravidelné přelévání pro dokonalou kůži: Od chvíle, kdy kuře ve varné míse pustí vlastní šťávu, ho každých 15 minut přelijte výpekem ze dna mísy pro docílení krásně křupavé kůžičky. Pečení v skleněné varné míse: Použití skleněné či keramické varné mísy pomáhá udržet sálavé teplo ze všech stran, díky čemuž se maso propeče rovnoměrně bez připalování. Jasmínová rýže z trouby ušetří čas: Pečení rýže v uzavřené varné míse vedle masa je naprosto bezpracné a rýže bude neuvěřitelně nadýchaná a nelepivá. Sůl jako jediný zvýrazňovač chuti: Nebojte se použít o něco více soli; čistá chuť kvalitního kuřecího masa bez bylinek a koření vás překvapí svou plností. Servírování s ovocným kompotem: Tradiční česká kombinace pečeného kuřete s rýží přelité výpekem a doplněné sladko-kyselým meruňkovým či broskvovým kompotem vytvoří dokonale vyvážený oběd.
Zapomeňte na sůl i pepř. Pokud chcete u pečeného kuřete kůži jako sklo, před pečením sáhněte po 1 věci
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková