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UFC 333 před startem komplikuje váhový problém. Bojovnice výrazně překročila limit a přijde o část výplaty

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Na vážení v Abú Dhabí se na váhu postavilo osmadvacet lidí. Sedmadvacet z nich svoje číslo trefilo. To jediné zbývající bude někoho stát 30 % výplaty.
UFC 333 před startem komplikuje váhový problém. Bojovnice výrazně překročila limit a přijde o část výplaty

UFC 333 před startem komplikuje váhový problém. Bojovnice výrazně překročila limit a přijde o část výplaty

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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