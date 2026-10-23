UFC 333 před startem komplikuje váhový problém. Bojovnice výrazně překročila limit a přijde o část výplaty

Ručička se zastavila na 54,7 kg a v tu chvíli bylo jasno. Nicolle Caliari, 29letá brazilská bojovnice ve slámové váze s bilancí 9-4, měla jít do kategorie, kde se soupeřky vejdou pod 52,2 kg. Vedle jejího jména se jako u jediného na celém seznamu objevila hvězdička. Zbytek karty prošel vážením bez zaváhání, včetně obou šampionů i obou vyzyvatelů. Redakce MMAmag proto prošla kompletní seznam vah řádek po řádku a v Unified Rules, sjednocených pravidlech MMA, dohledala, od kterého čísla se přesah vlastně počítá.
Dvě kila, která na váze nemají kam zmizet
Vážení proběhlo 23. října 2026, den před turnajem, a kompletní čísla zveřejnil server MMA Fighting. V seznamu měla Caliari 54,7 kg (120,5 lb). Pro netitulový zápas ve slámové váze se nepočítá hranice 52,2 kg, ale o 1 lb vyšší číslo: Unified Rules doporučují u zápasů mimo titul toleranci 1 lb a UFC, největší světová organizace smíšených bojových umění, s ní u této kategorie pracuje. Limit tedy byl 52,6 kg (116 lb) a Caliari ho překročila o 4,5 lb, tedy zhruba o 2 kg.
Její soupeřka Iasmin Lucindo, 24letá brazilská bojovnice ve slámové váze s bilancí 18-6, navážila přesně 52,2 kg. Mezi oběma ženami tak v den vážení stálo 2,5 kg rozdílu.
|Údaj
|Libry
|Kilogramy
|Limit netitulového zápasu ve slámové váze
|116
|52,6
|Nicolle Caliari na váze
|120,5
|54,7
|Přesah nad limitem
|+4,5
|+2,0
|Iasmin Lucindo na váze
|115
|52,2
|Rozdíl mezi soupeřkami
|5,5
|2,5
V UFC ale 2 kg navíc nejsou jen údaj na displeji. Caliari za ně zaplatí ještě před prvním úderem.
Třicet procent výplaty, která se rozpustila před prvním úderem
Za nesplněný limit přijde Caliari o 30 % výplaty. Zápas se přesto odehraje, jen v takzvaném catchweightu, tedy v dohodnuté váze mimo oficiální kategorii.
Ze zápasové karty UFC 333 na Sherdogu, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že duel Lucindo s Caliari z programu nezmizel ani se nepřesunul. Pro kartu to znamená jedinou změnu: u jednoho řádku bude místo názvu kategorie dohodnuté číslo.
Zbytek karty přitom vážení zvládl tak hladce, že se Caliari stala jediným jménem s hvězdičkou vedle výsledku.
Oba pásy v Abú Dhabí jsou v bezpečí
Alexander Volkanovski (28-4) i neporažený Movsar Evloev (20-0) se vešli do limitu pérové váhy, do 66 kg, a titulový zápas platí. V souboji o pás bantamové váhy, do 61 kg, ukázali Merab Dvališvili (21-5) i Petr Jan (20-5) shodné číslo přesně na hranici.
Z kompletního seznamu vah, který zveřejnil MMA Fighting, redakce MMAmag spočítala, že limit splnilo 27 z 28 nahlášených bojovníků, tedy 96,4 %. Limitem prošel i Rizvan Kunijev, nejtěžší muž karty. Problém nakonec přišel v nejlehčí ženské kategorii.
UFC 333 se koná 24. října 2026 v aréně na ostrově Yas v Abú Dhabí. Pokutou ale váhový přestupek pro Caliari nekončí.
Co si Caliari ponese do oktagonu kromě chybějících procent
ANALÝZA Caliari jde do klece bez 30 % výdělku, bez výhody vlastní váhové kategorie a s dohodnutou vahou místo oficiálního limitu. Z čísel ve váhovém seznamu si redakce MMAmag dopočítala, jak velké sousto je v nejlehčí divizi přesah 4,5 lb (2,0 kg): proti povolené hranici 52,6 kg jde o 3,9 %. V kategorii, kde se o postupu v pořadí rozhoduje v detailech, je to rozdíl, který není kam schovat.
Podle bilance na Sherdogu je to její čtvrtý zápas v UFC a ze tří předchozích dvakrát prohrála. Výhra by jí pomohla, ponese si ale v záznamech poznámku z vážení. Porážka by naopak znamenala, že do dalšího jednání o smlouvě půjde s čerstvým váhovým přešlapem na stole. Osmadvacet čísel, jedno nesedělo. Ze seznamu vah zmizí, u výplaty zůstane.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek