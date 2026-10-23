Svatomartinské rohlíčky s ořechovou náplní: Křehké máslové pečivo z křupavého těsta s vůní rumu

Martinské jsem dlouho obcházela. Vždycky jsem si je v hlavě dávala do škatulky „na tohle je potřeba celé odpoledne“. Zadělat, plnit, válet, stáčet, čekat. Loni na rohlíčky svatého Martina mi ale kamarádka přinesla košík ještě lehce teplých rohlíčků a bylo po výmluvách. Byly křehké, plné ořechové náplně s a voněly tak, že se u stolu nikdo moc dlouho nerozmýšlel, jestli sáhnout pro další. rumem
Tentokrát jsem těsto nedávala do robotu. Vzala jsem ho pěkně rukama, tak jak to dělávala teta, a u tohohle receptu mi to přijde skoro lepší. Prsty poznají dost rychle, jestli už těsto drží, nebo chce ještě pár minut práce. Náplň z
mletých , bílkového sněhu a rumu je hotová překvapivě svižně, asi za deset minut. vlašských ořechů A malá odbočka: vlašské ořechy nejsou jen něco „do cukroví“. Healthline uvádí, že obsahují omega-3 mastné kyseliny, antioxidanty a také mangan, který souvisí se zdravím kostí. Takže u plechu nemusí člověk sedět s úplně černým svědomím.
Můj tip: Droždí nechte nejdřív rozběhnout v teplém mléce s trochou cukru. Na hladině by se měla udělat pěna, obvykle tak za 10 minut. Horké mléko kvasinky zničí, to je jistá cesta k těstu, které se ani nehne. Vlažné mléko kolem 37 stupňů je sázka na klid. Recept na křehké martinské rohlíčky s rumovou ořechovou náplní
Z téhle dávky vyjde
64 rohlíčků. Těsto se rozdělí na 8 bochánků a každý z nich potom na 8 dílků. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 30 minut Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 500 g hladké mouky 250 g Hery (1 kostka) 125 g másla (1/2 kostky) 2 celá vejce špetka soli 4 lžíce mléka (do těsta) 1 lžička citronové kůry 1 kostka droždí (42 g) 7 lžic teplého mléka (na vzpěnění droždí) 2 kávové lžičky cukru (na vzpěnění droždí) Ořechová náplň 400 g mletých vlašských ořechů 2 bílky 300 g cukru 1 dl rumu Dokončení moučkový cukr na posypání Postup přípravy svatomartinských rohlíčků s ořechy
1. Do 7 lžic
teplého mléka rozdrobte droždí, přidejte 2 kávové lžičky cukru a misku dejte asi na 10 minut na teplé místo. Na povrchu se má objevit pěna. Pokud se neděje vůbec nic, většinou bylo mléko moc horké, případně studené, v tu chvíli je lepší kvásek udělat znovu.
2. Do větší mísy vsypte
hladkou mouku. Přidejte na kostky nakrájenou Heru a máslo, obě celá vejce, špetku soli, citronovou kůru a 4 lžíce mléka. Nakonec přijde vzešlé droždí. Foto: Cooky.cz, Martinské rohlíčky s ořechovou náplní: Křehké máslové pečivo, které voní po podzimu a svátku svatého Martina
3. Těsto zpracujte rukama. Počítejte přibližně s 8 až 10 minutami, není to práce na dvě promíchání vařečkou. Hotové těsto má být hladké, pružné a nemá se lepit na prsty. Když lepí hodně, přidejte lžíci mouky. Jen opatrně, moc mouky udělá po upečení zbytečně tuhé rohlíčky.
4. Vypracované těsto rozdělte na
8 stejně velkých bochánků. Zakryjte je čistou utěrkou a nechte 15 až 20 minut odpočinout v teple. Připravíme ořechovou náplň
1. Z
2 bílků vyšlehejte pevný sníh. Vmíchejte 300 g cukru a 400 g mletých vlašských ořechů, nakonec přidejte 1 dl rumu. Náplň promíchejte do hustší, celistvé směsi. Téct by neměla, při pečení by si jinak našla cestu ven. Tvarování a pečení
Skořicové kynuté rohlíčky plněné tvarohem: Měkké sladké pečivo ke kávě
1. Každý bochánek rozválejte na lehce pomoučeném vále do kruhu o průměru asi 30 cm. Rádýlkem nebo nožem ho rozdělte na
8 trojúhelníkových dílků, zhruba jako pizzu.
2. Na širší stranu každého dílku dejte lžičku
ořechové náplně. Potom dílek stočte od základny ke špičce a rohlíček lehce zahněte do oblouku.
3. Rohlíčky pokládejte na plech s pečicím papírem, špičkou dolů. Takhle líp drží a při pečení se nerozbalí. Nechte mezi nimi trochu místa, ještě naběhnou.
4. Pečte v troubě předehřáté na
180 stupňů asi 15 až 20 minut, dokud nezačnou jemně zlátnout. Nepřetahujte je zbytečně dlouho, křehké těsto se umí rychle vysušit.
5. Vychladlé rohlíčky vydatně poprašte
moučkovým cukrem. Nejlepší jsou čerstvé, ale dají se uložit i do plechové krabice s víkem. Tipy redakce: Záměna tuku: Heru můžete nahradit stejným množstvím másla. Chuť bude výraznější a plnější, jen těsto bývá při práci měkčí a víc lepí. Pomůže krátké zchlazení, klidně jen 5 minut v lednici před válením. Ořechy v náplni: Část vlašských ořechů se dá vyměnit za lískové. Poměr 1:1 funguje dobře, náplň je potom jemnější a méně nahořklá. Healthline připomíná, že vlašské ořechy patří mezi ořechy s vysokým obsahem antioxidantů, takže úplně je z receptu vynechávat by byla škoda. Rum v náplni: Pokud pečete pro děti, rum vynechte nebo sáhněte po lžičce rumového aroma. Konzistence náplně zůstane v zásadě stejná. Posypání cukrem: Moučkový cukr sypte až na úplně vychladlé rohlíčky. Na teplém pečivu se hned vsákne a bílý povrch zmizí. Chcete-li silnější cukrovou vrstvu, posypte je dvakrát, přibližně s desetiminutovou pauzou.
Domácí pudinkové rohlíčky s banánovým krémem: Měkké jako obláček, plněné hedvábným krémem z pravých banánů
Slané rohlíčky se salámem a sýrem: Jednoduché pohoštění se semínky, které se hodí na oslavu i k večeři
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková