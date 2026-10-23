Sivák reagoval na Růžičkovu výzvu a vytáhl konkrétní tvrzení ze zákulisí. Mawar prý dostal šanci a nevzal ji

Nejžádanější český postojářský duel posledních let má podle Václava Siváka zase o jeden údajně odmítnutý termín víc. Sivák tentokrát nesáhl po obvyklé výzvě ve stylu kdykoliv a kdekoliv, ale vytáhl konkrétní termín a konkrétní hlavičku: únor a CLASH. Tadeáš „Mawar“ Růžička podle něj šanci dostal a nevzal ji, protože potřeboval víc času. Z debaty o tom, kdo se koho bojí, je najednou debata o tom, kdo co odmítl. Redakce MMAmag proto prošla veřejné výroky obou mužů od prosince 2022 a dala dohromady, kolikrát se už tenhle zápas chystal a na čem pokaždé skončil.
Mawar chtěl odpověď, dostal datum
Tadeáš „Mawar“ Růžička, osmadvacetiletý český bojovník, kterého databáze Muay Thai Records vede naposledy v kategorii do 70 kg a Sherdog mu v MMA eviduje bilanci 0-2-0, po vítězném návratu v rozhovoru pro organizaci PML prohlásil: „Já o něj budu usilovat vždycky. Dokud budu sportovat, půjdu po něm.“ Do profesionálního sportu se vrátil po problémech mimo sport a po výkonu trestu.
Odpověď přišla přes sociální sítě. Václav Sivák, neporažený český postojář ve váze do 70 kg a šampion česko-slovenské organizace RFA, sdílel cizí příspěvek a připsal k němu: „Měl jít se mnou v únoru v Clashi a nevzal to, protože potřebuje více času.“ Doslovné znění přinesly 21. až 23. října 2026 weby FightBuzz, Fights.cz a Top-Fight.cz.
Zůstává to tvrzení jedné strany. Veřejná Růžičkova reakce na konkrétní Sivákovu větu v dostupných podkladech není a organizace CLASH, která na 24. října 2026 chystá v Ústí nad Labem turnaj CLASH 17, žádný takový zápas neoznámila. Nejistý zůstává i rok: sekundární weby spojují Sivákův únor s možným turnajem CLASH 18, potvrzené to ale není. Jenže únor v téhle rivalitě není nové slovo. Jeden takový termín už jednou v kalendáři stál.
Milion, milion a půl a pořád prázdná klec
Peníze tenhle zápas zabily jako první. Server Káóčko 18. prosince 2022 psal, že Růžička cílil na 1 000 000 Kč za zápas a Sivák na to reagoval slovy, že když chce soupeř jedničku, on chce jedničku a půl. O rok a půl později jednání spadla znovu. Boris Marhanský z organizace RFA 19. března 2024 pro Sport.cz řekl: „Mohu potvrdit, že ani jeden nechtěl jít pod milion korun.“ Zápas by podle něj organizaci vyšel na 2 000 000 Kč.
Nejblíž to vypadalo v létě 2024, kdy Sport.cz 24. července 2024 popisoval milionovou bitvu chystanou na 15. února 2025 do Ostravy. Nekonala se. Mění se i Sivákův výklad: v červnu 2026 podle Top-Fight.cz tvrdil, že RFA zápas chtěla už na srpnový turnaj a Růžička dal přednost PML, v říjnu 2026 mluví o únoru v CLASH.
|Kdy se o zápasu jednalo
|Hlavička a termín
|Na čem to skončilo
|prosinec 2022
|RFA, bez termínu
|1 000 000 Kč proti 1 500 000 Kč
|březen 2024
|RFA, bez termínu
|krach jednání na financích, zhruba 2 000 000 Kč
|červenec 2024
|RFA, 15. února 2025, Ostrava
|zápas se neuskutečnil
|říjen 2026
|CLASH, únor podle Sivákova tvrzení
|nabídku podle Siváka nepřijal Růžička
Do téhle výměny ale oba vstoupili po výhře a na jejich zápasových listinách se objevilo jedno společné jméno.
Dva říjnové večery, co tomu zase přitopily
Růžička 3. října 2026 na turnaji PML 21 v Třinci porazil Poláka Mateusze Janika na body, podle FightBuzz jednomyslným rozhodnutím. O 14 dnů později, 17. října 2026, Sivák na turnaji RFA 34 v Žilině zastavil ve 3. kole tvrdými low kicky Brandona Fose.
Ze stránky turnaje RFA 34, do které redakce MMAmag nahlédla, plyne, že organizace Fose prodávala jako dvojnásobného šampiona Enfusion s bilancí 29-3 a výslovně jako přemožitele „Mawara“ Růžičky. Sedí to: Fos porazil Růžičku 12. listopadu 2021 na turnaji Enfusion 104 jednomyslným rozhodnutím. Fanouškovská zkratka se nabízí sama, jenže nedokazuje nic, protože oba zápasy dělí 5 let a jiná pravidla. Siváka mimochodem táž stránka uváděla s bilancí 36-0, zatímco jeho profil na webu RFA uváděl bilanci 35-0.
Styly sedí na papíře líp než termíny. Sivák staví na rychlosti, pohybu a technice, Růžička na tlaku, fyzické tvrdosti a ochotě změnit zápas v přestřelku. Jedno ale mají všechny tyhle úvahy společné: žádná z nich zatím nestojí na podepsané smlouvě.
Zatím to visí jen na sociálních sítích
GLOSA Čtyři roky, dvě organizace v roli možného pořadatele, dva avizované únory a nula oznámených zápasů. Tenhle duel má zatím hodnotu hlavně jako obsah na sociální sítě: pokaždé se otevřou nové dveře, pokaždé jinde, a nikdo jimi neprojde. K 23. říjnu 2026 CLASH, RFA ani PML duel oficiálně neoznámily.
Na otázku, zda jsou s Růžičkou kamarádi, přitom Sivák 24. července 2024 pro Sport.cz odpověděl: „Jasně, že jsme. Nic zlého mezi námi není.“ Ochota bít se tedy problém nikdy nebyla. Problém jsou ty dveře.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková