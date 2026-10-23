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„Totální destrukce české audiovize.“ Filmové organizace odmítají Klempířovy škrty a novelu zákona

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Šestnáct profesních organizací českého filmu a audiovize, v čele s Asociací producentů v audiovizi, vydalo společné prohlášení proti plánům ministra kultury Oty Klempíře. Ten tento týden oznámil, že chce snížit rozpočet audiovize o miliardu korun. Novelou zákona chce také obměnit představenstvo Státního fondu audiovize a všech 20 členů jeho odborných rad. Producenti, režiséři, kameramani, herci, provozovatelé kin, distributoři, filmové školy i herní vývojáři varují, že by tyto kroky rozvrátily fungující systém filmových pobídek. Podle nich by to vedlo ke ztrátě tisíců pracovních míst, krachu studií a mezinárodní ostudě. Své stanovisko shrnuli v následujícím tiskovém prohlášení.
„Totální destrukce české audiovize.“ Filmové organizace odmítají Klempířovy škrty a novelu zákona

„Totální destrukce české audiovize.“ Filmové organizace odmítají Klempířovy škrty a novelu zákona

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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