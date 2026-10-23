Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zahradní domek neochránil kolo za 70 tisíc. Policie hledá svědky krádeže

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Škoda v přibližné výši 70 tisíc korun vznikla majiteli horského jízdního kola, které zaujalo zloděje. Ke krádeži došlo v zahradním domku v Novém Městě na Moravě, a to v době od soboty 10. října do neděle 18. října. Policie se nyní obrací na veřejnost.
Zahradní domek neochránil kolo za 70 tisíc. Policie hledá svědky krádeže

Zahradní domek neochránil kolo za 70 tisíc. Policie hledá svědky krádeže

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:10

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Horácká aréna oslaví rok. Splnila očekávání, parkování je problém pro místní
Horácká aréna oslaví rok. Splnila očekávání, parkování je problém pro místní
Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v Lipnici
Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v Lipnici

Ve městech na Havlíčkobrodsku už je jistá výměna starostů v Ledči nad Sázavou, Přibyslavi a Lipnici nad...

Tipy na víkend: Začíná Ji.hlava, v Dělňáku zahraje Sto zvířat, Cerekev zve na králičí hody
Tipy na víkend: Začíná Ji.hlava, v Dělňáku zahraje Sto zvířat, Cerekev zve na králičí hody

Je před námi čtvrtý říjnový víkend, který opět přinese řadu zajímavých, nejen kulturních akcí. Jako každý...

ANKETA: Prodej na tržnici v Jihlavě po Dušičkách skončí. Chodíte tam nakupovat?
ANKETA: Prodej na tržnici v Jihlavě po Dušičkách skončí. Chodíte tam nakupovat?

Čerstvé ovoce a zeleninu, květiny, sazenice, řemeslné a rukodělné výrobky. Tohle všechno si mohou od 1....

Šestnáctiletá dívka z Brodu odešla z domova, má psychické problémy. Hledá ji policie
Šestnáctiletá dívka z Brodu odešla z domova, má psychické problémy. Hledá ji policie

Více než týden policie pátrá po šestnáctileté Sofii Tesárkové, která bydlí v Havlíčkově Brodě. Jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.