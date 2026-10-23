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Sauron kuje dominanci. Nový trailer Prstenů moci slibuje epickou válku o celou Středozem

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Všechny cesty možná vedou do ohnivé zkázy, jenže hrdinové blížící se třetí série vysokorozpočtového seriálu Prsteny moci (The Rings of Power) musejí bezpodmínečně jednat. Oficiální trailer totiž ukazuje zlověstného Saurona v plné síle, jeho armády postupující napříč Středozemí a také elfy, kteří se snaží udržet poslední obranné linie. Od pádu Eregionu uplynulo pět let a Temný pán stále rozšiřuje své ambice. „Zaujmu své místo jako dobyvatel, čaroděj, král,“ prohlašuje hlasem Charlieho Vickerse, jenž na Prime Video sjednotí největší verbež Tolkienova světa od 11. listopadu.
Sauron kuje dominanci. Nový trailer Prstenů moci slibuje epickou válku o celou Středozem

Sauron kuje dominanci. Nový trailer Prstenů moci slibuje epickou válku o celou Středozem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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