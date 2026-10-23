Sauron kuje dominanci. Nový trailer Prstenů moci slibuje epickou válku o celou Středozem

Všechny cesty možná vedou do ohnivé zkázy, jenže hrdinové blížící se třetí série vysokorozpočtového seriálu Prsteny moci (The Rings of Power) musejí bezpodmínečně jednat. Oficiální trailer totiž ukazuje zlověstného Saurona v plné síle, jeho armády postupující napříč Středozemí a také elfy, kteří se snaží udržet poslední obranné linie. Od pádu Eregionu uplynulo pět let a Temný pán stále rozšiřuje své ambice. „Zaujmu své místo jako dobyvatel, čaroděj, král,“ prohlašuje hlasem Charlieho Vickerse, jenž na Prime Video sjednotí největší verbež Tolkienova světa od 11. listopadu.
Upoutávka v jednu chvíli otevírá pohled na žhnoucí Mordor, kde Sauron rozjímá nad cestou k vítězství. Následuje střet Galadriel s Khamûlem, jedním z jeho služebníků, který elfskou válečnici srazí z koně a dostane ji do bezvýchodné situace. Elfský velekrál Gil-galad s Elrondem mezitím zvažují, jak se postavit nepřátelským vojskům, jejichž početní převaha je značná. Temný pán však nespoléhá jen na hrubou sílu. Zatímco jeho služebníci šíří strach, on sám se chystá dokončit plán, jehož ústředním bodem je ukování Jednoho prstenu – artefaktu, který má podrobit všechny národy jeho zlovůli.
Hrozbou přitom zůstává i samotná rozdělená Středozem. Elfové, trpaslíci i lidé se musejí rozhodnout, zda dokážou smést ze stolu vlastní spory dřív, než bude pozdě. Trailer se vrací také do trpasličího království Khazad-dûm, kde se princ Durin snaží přesvědčit své pochybující druhy, že v boji proti Sauronovi nezůstanou sami. Naději má přinést i Gandalf, který stále zápasí se svou rolí a odmítá podlehnout vlivu Temného čaroděje v podání Ciarána Hindse. „Společně, vím, že můžeme zvrátit průběh války,“ ujišťuje. Zatímco Sauron už si maluje vlastní triumf, hrdinové teprve hledají způsob, jak se mu postavit.
Třetí řada tak posouvá příběh do období, kdy Sauronovo úsilí o nadvládu ústí v otevřenou válku a jednotlivá království musejí čelit důsledkům vlastních rozhodnutí. Po dvou řadách, které vedle velkolepých výjevů často vyvolávaly debaty o tempu a zacházení s Tolkienovým světem, se nová ukázka orientuje především na rozsáhlé bitvy, temnější atmosféru a snahu spojit dosud oddělené dějové linie. Jestli se Prstenům moci podaří proměnit astronomický rozpočet v odpovídající fantasy podívanou, ukáže až nedaleká premiéra.
Třetí řada Prstenů moci dorazí na Prime Video 11. listopadu, kdy budou uvedeny první čtyři epizody. Další dvě dorazí o týden později a závěrečné dvě 25. listopadu. Sauron si tedy půjde podrobovat Balroga s hlasem Simona Pegga už zanedlouho a pro ty, kteří nad seriálem ještě nezlomili hůl, třeba půjde o další vítané rozšíření členité mytologie, kterou tvůrci původní filmové trilogie příští rok doplní také v kinech – v prosinci 2027 tam zamíří celovečerní Hon na Gluma v režii Andyho Serkise, v němž o pár tisíc let staršího Gandalfa opět ztvární Ian McKellen. Ostatní si mohou znovu přečíst Silmarillion a lamentovat nad tím, jak to Amazon „zkonil“. Nebo jste snad se seriálem zatím spokojení?
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zdroj: Deadline, Amazon Prime Video