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Hledal prý houby, našel spravedlnost: Zloděj se 100 tisíci z pošty skončil ve vazbě

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Rychle nabyl, ještě rychleji pozbyl. Ostřílený recidivista ukradl na Liberecku z pošty přes 100 tisíc korun. Blesková intuice dopravních policistů ho ale okamžitě dohledala u herny. Muž pod vlivem drog se marně vymlouval na houbaření. Plný batoh peněz zabavili policisté, muž skončil ve vazbě.
Hledal prý houby, našel spravedlnost: Zloděj se 100 tisíci z pošty skončil ve vazbě

Hledal prý houby, našel spravedlnost: Zloděj se 100 tisíci z pošty skončil ve vazbě

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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