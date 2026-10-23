V první půli exceloval, pak srazil Plzeň jednou malou domů. Osmnáctiletý obránce Pališčák poznal, jak umí být fotbal krutý

Doosan Arena, čtvrteční večer, minuta před přestávkou. Zápas 3. kola ligové fáze Evropské ligy se dosud vlekl bez gólu. Osmnáctiletý slovenský obránce Tobiáš Pališčák vrací míč dozadu, přihrávka ale nemá potřebnou razanci ani směr. Brazilec Reinaldo ji vystihne, naservíruje míč Evertonu Balovi a ten prostřelí brankáře Floriana Wiegeleho. Levski vede 0:1 a Plzeň odchází do kabiny s gólem, který si z velké části přidělala sama. Pro mladíka, který do té chvíle patřil k nejživějším hráčům na hřišti, je to krutý zlom. Kdo ale sledoval celý zápas, ví, že porážku 1:2 nezavinil jeden hráč.
Čtyřicet minut, na které se zapomnělo
Pališčák nastoupil v obranné čtyřce, prakticky na kraji, a od začátku se snažil podporovat útok. Už ve 13. minutě našel ve vápně Amara Memiće, ten ale přestřelil. Livesport po zápase napsal, že Slovák „nehrál špatný zápas“ a do 44. minuty byl „dosud bezchybný“.
Právě to dělá jeho chybu tak bolestivou. Nešlo o hráče, který by se v zápase topil a nakonec selhal. Šlo o obránce, který měl hru pod kontrolou, dokud jedna rozehrávka všechno nepřevrátila.
Statistiky z oficiálního reportu Plzně ukazují, jak vyrovnaný a zároveň chudý na šance zápas byl. Střely na bránu 2:3, rohy 4:1 pro domácí. V takovém utkání rozhoduje každá drobnost.
Gól, který bolel dvakrát
Plzeň se po přestávce zvedla a v 63. minutě vyrovnal Kabongo. Stadion ožil, jenže radost vydržela necelé tři minuty. V 65. minutě Maicon našel Reinalda a ten poslal Levski znovu do vedení.
Reinaldo tak nedal oba góly, jak se v ohlasech občas zjednodušuje, ale byl u obou. U prvního jako ten, kdo potrestal Pališčákovu chybu a přihrál, u druhého jako střelec. Plzeň se do konce k výraznější šanci na vyrovnání nedostala.
Kapitán Patrik Hrošovský po zápase za klíčový označil právě druhý gól, který padl krátce po vyrovnání. Oba zásahy podle něj nepřišly z velkých šancí a Plzeň soupeři situace ulehčila. Mluvil v množném čísle. Nikoho nejmenoval.
Kováč chybu nezamlčel, ale hráče podržel
Trenér Radoslav Kováč před kamerou Sport 1 neuhýbal. První gól podle něj tým „otřásl“ a dodal, že „takové hrubé chyby samozřejmě nemůžeme dělat“. Zároveň popsal, co se dělo v kabině: hráče chtěli o poločase povzbudit, protože „chyba se stane“ a na nápravu zbývalo dost času.
Podle nás je to přesně tón, jaký si osmnáctiletý hráč zaslouží. Kováč chybu pojmenoval, ale hráče nestavěl na pranýř. Spíš ji zařadil do vzorce, který ho trápí delší dobu. Mluvil o opakujících se chybách, o tom, že se o defenzivním chování baví každý den, a o tom, že tým znovu dovolil soupeři jednoduché vběhnutí, zatímco hráči stáli daleko od sebe.
Jak Pališčák chybu nese, veřejně neřekl. Jeho přímé vyjádření po zápase chybí a spekulovat o psychice mladého hráče by bylo laciné. Shodou okolností mu 25. října, tři dny po zápase, bude devatenáct.
Stoper, který se učí na kraji
Pališčák v Plzni není ani dva měsíce. Klub ho oznámil jako posilu 1. září 2026. Přišel ze Žiliny, kde odehrál 41 zápasů, nastupuje za slovenskou jednadvacítku a podepsal smlouvu na čtyři roky. Plzeň ho představila jako stopera, zároveň ale vyzdvihla jeho rychlost a čtení hry.
Právě rychlost ho posunula na kraj obrany. Proti Mladé Boleslavi 10. října naskočil narychlo za Merchaše Doskiho, který se zranil při rozcvičce. O startu se dozvěděl sedm minut před výkopem. Plzeň vyhrála 3:0 a Kováč pak řekl, že Pališčák zápas „zvládl výborně“ a „zaslouží si respekt“.
Podle profilu na webu Chance Ligy měl před Levski za Plzeň pět ligových zápasů, 346 minut a úspěšnost přihrávek 85,2 %. Mladík, který hraje mimo svůj přirozený post, v novém klubu a v nové zemi, tedy dosud sbíral spíš plusy. Proti Levski přišla první velká viditelná chyba. A přišla v zápase, kde je vidět nejvíc.
Chyby, které se v Plzni opakují
Pališčákova malá domů zapadla do série, kterou Plzeň v Evropě nemůže zlomit. Do ligové fáze vstoupila domácí porážkou 0:3 s Union Saint-Gilloise, na hřišti Ferencvárose prohrála 1:2 a stejným výsledkem teď podlehla Levski. Po třech kolech nemá ani bod.
V Budapešti Plzeň inkasovala první gól po ztrátě Memiće ve 49. minutě, druhý z penalty po Dwehově faulu, který odhalil VAR. Společný jmenovatel s Levski je zřejmý: soupeř nemusel obranu dlouho dobývat, rozhodující situace dostal darem. Přesnou statistiku bodů ztracených individuálními chybami nikdo nevede, podle nás ale v obou prohrách o gól ležel na dosah přinejmenším bod.
Problém se netýká jen Evropy. Po ligové prohře 2:3 s Olomoucí se Kováč zlobil kvůli laciným gólům a upozorňoval, že je jedno, jestli tým hraje se třemi, nebo čtyřmi obránci, když nezvládá základní obranné úkoly. Plzeň je k 23. říjnu v Chance Lize devátá se 16 body a po jedenácti kolech má skóre 23:19. Góly dává, jenže jich nebezpečně hodně i dostává.
Další zkouška přijde hned v neděli od 18:00 doma proti Pardubicím, 5. listopadu pak Plzeň čeká venku Lillestrøm. Jestli Pališčák dostane znovu šanci v základní sestavě, ukáže až nominace. Kováčův veřejný tón nenaznačuje, že by ho chtěl odstavit, krátká pauza po pohárovém zápase ale může vést k rotaci.
Velký klub se nepozná podle toho, jestli jeho osmnáctiletí hráči chybují, protože chybují všichni. Pozná se podle toho, jestli za ně v takové chvíli dokáže zahrát zbytek týmu. Pališčákova chyba otevřela skóre, ale tři minuty po vyrovnání už na hřišti nestál sám.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner