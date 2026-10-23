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Říkali, že ženy na takový výkon nemají. Gertrude Ederle přeplavala Lamanšský průliv rychleji než každý muž před ní

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Bylo jí dvacet, moře mělo špatnou náladu a před ní úsek, který do té doby zdolalo jen několik mužů. Když Gertrude Ederle 6. srpna 1926 vystoupila na anglický břeh, nestala se jen první ženou, která přeplavala Lamanšský průliv. Dosavadní rekord překonala téměř o dvě hodiny.
Říkali, že ženy na takový výkon nemají. Gertrude Ederle přeplavala Lamanšský průliv rychleji než každý muž před ní

Říkali, že ženy na takový výkon nemají. Gertrude Ederle přeplavala Lamanšský průliv rychleji než každý muž před ní

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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