Hrst rýže v botách, ve váze i v krabičce s nářadím. Pět využití, která nemají nic společného s vařením a ušetří stovky korun

Listopadový večer, předsíň po návratu z deště a dva páry tenisek, které do rána neoschnou. Většina domácností v takové chvíli sáhne po novinách, fénu nebo radiátoru. Levnější a šetrnější pomocník přitom často leží ve spíži hned vedle těstovin. Obyčejná bílá rýže umí v uzavřeném prostoru pohltit část vlhkosti, drsnými zrnky vydrhne nádobu s úzkým hrdlem a v bavlněném sáčku hřeje i chladí. Prošli jsme odborné zdroje, porovnali ceny v českých obchodech a spočítali, kde se rýže vyplatí nejvíc. A také kde jí raději dát pokoj.
Hrst rýže do bot: proč škrob přitahuje vodu
Za schopností rýže pohlcovat vlhkost stojí škrob. Bílá rýže podle přehledové studie publikované v databázi PMC obsahuje zhruba 70 až 80 %. Voda do zrna proniká difuzí a kapilárním pohybem a hnací silou je rozdíl mezi vlhkým okolím a suchým zrnem. Zrnko se tak pozvolna nasytí a vlhkost ze svého bezprostředního okolí si ponechá.
V botách proto rýže dává smysl hlavně na zbytkovou vlhkost po celodenním nošení nebo po lehkém promoknutí. Postup je jednoduchý:
do čisté ponožky nebo látkového sáčku nasypte zhruba 100 g suché rýže, u dětských bot postačí hrst, sáček zavažte a vložte dovnitř boty přes noc, nejdéle na 24 hodin, volná zrnka do obuvi nesypte, zapadla by do švů a pod vložky.
U pořádně promáčených kožených bot se vyplatí nejdřív vyndat vložky, boty vycpat papírem a nechat je volně schnout mimo přímé teplo. Stejný princip zmiňuje i americká lifestylová autorka Martha Stewart ve svém sloupku o péči o obuv, kde doporučuje cedrové napínáky, které drží tvar a odvádějí vlhkost. Rýžový sáček je jejich nejlacinější domácí obdoba a na druhý den ráno, kdy boty zbývá jen dosušit, odvede slušnou práci.
Rýže ve váze a lahvi drhne tam, kam houbička nedosáhne
Nejspolehlivěji podložené využití nemá s vlhkostí nic společného. V úzké váze, karafě nebo sportovní lahvi se suchá zrnka chovají jako jemné brusivo. Při protřepání narážejí do stěn a strhávají usazeniny, vodní kámen i zelený povlak po květinách.
Návody se v detailech liší, jádro je ale stejné:
Do nádoby nasypte podle její velikosti dvě lžíce až zhruba 60 g suché rýže. Přidejte několik lžic teplé vody a pár kapek prostředku na nádobí. Hrdlo zakryjte dlaní nebo víčkem a důkladně protřepejte, u větší vázy spíš krouživými pohyby. Obsah vysypte, nádobu opláchněte a nechte okapat.
Silněji znečištěné kusy pomůže předem namočit. Použitou rýži vyhoďte do koše, nikoli do dřezu, kde by mohla ucpat odpad. U tenkého skla, starožitností a rodinných památek buďte s prudkým třepáním opatrní. Jeden z návodů před použitím na cenné předměty výslovně varuje.
Krabička s nářadím a botník: kolik ušetříte proti drogerii
Kov rezaví, když se potká se vzdušným kyslíkem a vlhkostí. Muzejní konzervátoři proto do vitrín s kovovými předměty vkládají silikagel, který podle americké Správy národních parků (National Park Service) dokáže pojmout vlhkost až do 40 % své hmotnosti. Rýže na takovou kapacitu nedosáhne. V krabičce s nářadím, šuplíku s vrtáky nebo v kufříku ve sklepě ale zachytí část vlhkosti a stojí zlomek ceny.
Do malého boxu stačí 100 až 200 g rýže v prodyšném sáčku. V suchém bytě ji zkontrolujte jednou za dva až čtyři týdny, ve sklepě či garáži častěji. Rýže nemá barevný indikátor jako některé silikagely, takže výměnu napoví hrudkování, zatuchlý pach nebo ztráta sypkosti. Klíče a kleště po práci v dešti je stejně potřeba otřít a přetřít tenkou vrstvou oleje.
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Teď k samotným penězům. Absorpční sáčky Ceresit STOP stojí přibližně 114 Kč za dva kusy a výrobce slibuje účinek čtyři až šest týdnů v prostoru do dvou metrů čtverečních. Spočítali jsme model domácnosti, která drží jeden sáček v botníku a druhý u nářadí:
Varianta Spotřeba za rok Roční náklad Ceresit STOP, 2 sáčky 9 až 13 balení 1 026 až 1 482 Kč Rýže, 2 sáčky po 100 g 1,8 až 2,6 kg 48 až 70 Kč Orientační úspora zhruba 950 až 1 400 Kč
Počítali jsme s nejlevnější dlouhozrnnou rýží z Rohlíku za 26,91 Kč za kilogram. Ani dražší varianta z Tesca za 34,90 Kč výsledek prakticky nezmění. Basmati, jasmínová nebo bio rýže sem nepatří, jejich vyšší cena by se v botníku ničím nevrátila.
Panelákový byt v zimě ovšem miskou rýže neodvlhčíte. Státní zdravotní ústav doporučuje udržovat relativní vlhkost kolem 45 až 55 % a teplotu 20 až 22 °C. V chladnějších místnostech se slabým větráním podle
Státního zdravotního ústavu roste riziko kondenzace a plísní. Rýže si poradí s botou, šuplíkem nebo krabicí. Na celý pokoj je ale potřeba topení a otevřené okno. Nahřívací polštářek a rýžová voda: dva bonusy ze spíže
Čtvrtý trik zvládne každý za pět minut. Čistou bavlněnou ponožku naplňte zhruba do tří čtvrtin suchou nevařenou rýží a pevně ji zavažte nebo zašijte. V mikrovlnce ji ohřívejte po krátkých intervalech a mezi nimi teplotu ověřte rukou. Na kůži polštářek pokládejte přes ručník. Chladivou verzi získáte, když stejný polštářek necháte přes noc v uzavíratelném sáčku v mrazáku.
U ohřevu se vyplatí opatrnost. Australský úřad pro léčivé přípravky (Therapeutic Goods Administration) v laboratoři testoval mikrovlnné nahřívací polštářky a při přehřátí organická náplň zuhelnatěla, začala kouřit a hrozil požár. Ohřívejte proto v krátkých dávkách a mikrovlnku nikdy nenechávejte běžet bez dozoru.
Pátou položkou je rýžová voda, oblíbená zejména v asijské tradici péče o vlasy a pleť. Příprava podle webu Medical News Today:
zhruba 100 g nevařené rýže zalijte 0,5 až 0,7 l vody, nechte 30 minut odstát a sceďte do čisté nádoby, pro fermentovanou verzi ji nechte den až dva při pokojové teplotě, pak uložte do lednice a do týdne spotřebujte.
Na pleť se používá jako oplach, tonikum nebo sprej, vždy nejdřív na malém kousku kůže. Na vlasy ji podle nás stačí nanést jednou týdně a po několika minutách smýt. Americká Cleveland Clinic ji popisuje jako málo rizikový pokus podpořený spíš zkušenostmi než klinickými studiemi. Finančně je to přesto zajímavá volba: vlasová maska v drogerii stojí 80 až 149 Kč (například Pantene 139 Kč za 300 ml), zatímco rýžová voda je vedlejší produkt přípravy oběda. Namočenou rýži totiž můžete normálně uvařit a sníst.
Mokrý mobil do rýže nepatří
Nejslavnější rýžová rada je zároveň ta nejhorší. Apple na své
stránce podpory výslovně odrazuje od vkládání iPhonu do sáčku s rýží, protože drobné částečky mohou zařízení poškodit. Doporučuje odpojit kabel, telefon jemně oklepat konektorem dolů a nechat ho ležet na suchém místě s prouděním vzduchu. Nabíjení zkuste nejdříve po 30 minutách; pokud upozornění na kapalinu trvá, nechte přístroj schnout až 24 hodin.
Čísla dávají výrobci za pravdu. Americká výkupní služba Gazelle porovnávala, jak rychle vysychají namočené houbičky. Z houbiček na volném vzduchu se za 24 hodin odpařilo 7,6 ml vody, v silikagelu 6,1 ml a v bílé rýži jen 4 ml. Rýže tedy mobil spíš zdrží, než aby ho zachránila.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková