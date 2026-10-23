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Kinovýhled: Do kin přichází nová adaptace Rozumu, Ovečka Shaun i komiksový Clayface

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Máme tu předposlední říjnovou nálož premiér. Kromě standardních novinek můžete do kin vyrazit také na živý přenos dvou koncertů skupiny BTS, které proběhnou 25. a 31. října. Zbylých deset premiér, které vydrží na plátnech delší dobu, si tradičně probereme podrobněji.
Kinovýhled: Do kin přichází nová adaptace Rozumu, Ovečka Shaun i komiksový Clayface

Kinovýhled: Do kin přichází nová adaptace Rozumu, Ovečka Shaun i komiksový Clayface

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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