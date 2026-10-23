Z první ligy za Přerov rovnou do NHL. Na Postavu stála fronta zájemců, český brankář si vybral Detroit a hned zazářil

Rogers Arena, 22. října 2026, třetí třetina. Detroit vede nad Canucks 4:1, ale John Gibson se po druhé pauze na led nevrací. Kvůli zranění v horní části těla nemůže pokračovat. Ze střídačky vyjíždí sedmadvacetiletý Čech, kterého ráno povolali z farmy v Grand Rapids. Za necelých dvacet minut čelí osmi střelám, sedm chytí a Red Wings vyhrají 5:2. Na papíře jde o krátký záskok. Ve skutečnosti je to vyvrcholení kariérního sprintu, jaký český hokej dlouho neviděl. Postava totiž nebyl draftovaný, nikdo s ním jako s budoucí hvězdou NHL nepočítal. Do zámoří se dostal jen díky tomu, že v každé soutěži, kam přišel, okamžitě porazil konkurenci.
Noc ve Vancouveru: osm střel a jeden gól
Detail, který v rychlém shrnutí zápasu zapadne: Vancouver za celý večer vyslal na branku jen třináct střel. Gibson jich za čtyřicet minut zastavil pět z pěti, ve třetí třetině se ale tlak domácích přenesl na nováčka. Postava podle zápisu na Puck Record odchytal 19 minut a 34 sekund, inkasoval jednou a skončil s úspěšností 87,5 %. Výhra se ve statistikách připsala Gibsonovi, protože odchytal dvě třetiny a tým celou dobu vedl.
Do branky přitom nastupoval v nejpříjemnější možné situaci, se třígólovým náskokem a bez tlaku na otáčení výsledku. Je fér to přiznat. Neméně podstatné je ale, proč na střídačce vůbec seděl on.
Detroit se ocitl v brankářské krizi. Daniil Tarasov byl mimo hru s blíže nespecifikovaným zraněním, které podle dostupných informací utrpěl po zápase v Seattlu, případně na tréninku. Server RotoWire mu odhadoval návrat na 24. října, povaha ani vážnost zranění však nebyly jasné. Když se pak zranil i Gibson, klub potřeboval brankáře okamžitě. A sáhl po tom, kdo byl v tu chvíli v AHL v nejlepší formě.
Přerov a Kometa: z první ligy na trůn
Kdo chce pochopit, proč Detroit volal zrovna Postavovi, musí se vrátit o necelé tři roky zpátky. V ročníku 2023/24 chytal v Chance lize za HC Přerov. Odchytal 44 zápasů, měl bilanci 23 výher a 20 porážek, průměr 1,84 obdrženého gólu na zápas a šest čistých kont. Na druhou nejvyšší soutěž solidní čísla, žádný senzační výkon.
Na konci dubna 2024 podepsal smlouvu s Kometou Brno. Pro Sport.cz tehdy střízlivě mluvil o posunu v kariéře a o tom, že věří, že v extralize dostane prostor. Dostal ho víc, než asi sám čekal. V základní části odchytal 42 zápasů a v play-off se z nováčka extraligy stal hlavní důvod, proč Brno slavilo.
V mistrovském play-off 2025 nastoupil do 17 utkání, deset z nich vyhrál, držel průměr 1,97 a úspěšnost 94 %, k tomu přidal tři nuly. Podle Detroitu šlo o nejlepší úspěšnost ze všech brankářů vyřazovacích bojů. Vrchol přišel 29. dubna 2025 v sedmém finále v Pardubicích. Kometa vyhrála 3:0, Postava vychytal čisté konto a klubová reportáž ho zařadila mezi hráče zápasu.
Sám později pro web Red Wings popisoval, že se během brněnské sezony naučil být v brance klidnější. Podle nás je to klíč k celému příběhu. Brankář, který v první extraligové sezoně ustojí sedmé finále na ledě soupeře, nepotřebuje dlouhou aklimatizaci v žádném dalším patře.
Grand Rapids: nedraftovaný, a přesto nejlepší
Detroit nečekal. V červnu 2025, jen pár týdnů po titulu, s ním podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu. Kometa jeho odchod oznámila na klubovém webu, kde Postava řekl, že NHL je jeho sen a chce o šanci zabojovat. V rozhovoru pro Red Wings pak mluvil hlavně o rodině a o otci, který ho k hokeji vedl.
Profil Grand Rapids Griffins u jeho jména dodnes uvádí jedno slovo: nedraftovaný. Žádný klub NHL si ho jako juniora nevybral. Zámořská hierarchie přitom draftovaným talentům obvykle dopřává trpělivost, nedraftovaným hráčům ale odpouští jen málo omylů.
Postava si žádný omyl nedovolil. Takhle vypadá jeho cesta v číslech:
|Sezona
|Tým a soutěž
|Zápasy
|Bilance
|Průměr
|Úspěšnost
|Nuly
|2023/24
|Přerov, Chance liga
|44
|23-20
|1,84
|neuvedeno
|6
|2024/25 (play-off)
|Kometa, extraliga
|17
|10 výher
|1,97
|94 %
|3
|2025/26
|Grand Rapids, AHL
|25
|17-6-0
|1,71
|93,7 %
|4
|2026/27 (do 22. 10.)
|Grand Rapids, AHL
|4
|4-0-0
|1,25
|95,4 %
|neuvedeno
V debutové sezoně v AHL k tomu přidal osm zápasů play-off se čtyřmi výhrami a čtyřmi porážkami, průměrem 2,09 a jednou nulou. Spolu s kolegou Sebastianem Cossou získal Harry „Hap“ Holmes Memorial Award, ocenění pro brankářskou dvojici s nejmenším počtem inkasovaných gólů.
Nejvýmluvnější údaj ale v tabulce nenajdete. Grand Rapids Griffins při oznámení jeho povolání uvedli, že ve 29 zápasech základní části AHL nikdy nedostal víc než tři góly. Ani jednou. V soutěži, kde se brankáři střídají a mladé týmy často propadají, je taková stabilita vzácná.
Do nové sezony vstoupil ještě ostřeji: čtyři zápasy, čtyři výhry. K 22. říjnu byl v AHL třetí v průměru obdržených gólů, čtvrtý v úspěšnosti zákroků a dělil se o první místo ve výhrách. Když tedy Detroit potřeboval narychlo brankáře, nemusel nic hledat ani zkoušet. Stačilo se podívat do tabulek.
Co bude dál
Formálně jde o nouzové povolání. Jakmile budou Gibson i Tarasov zdraví, nejpravděpodobnější je Postavův návrat do Grand Rapids, kde je rozchytanou jedničkou a kde bude chytat pravidelně. Pro brankáře v jeho věku a fázi kariéry to není prohra, ale rozumný plán.
Pokud se ale zdravotní potíže protáhnou, má Detroit doma kandidáta s nejlepší formou v celé organizaci. V takovém případě se dá čekat, že dostane i první start od úvodního buly. Red Wings po Vancouveru pokračují na západní cestě:
- 24. října v Calgary, v Česku 25. října ve 4:00 ráno
- 26. října v Edmontonu, v Česku 27. října ve 2:30 ráno
- 29. října doma proti Chicagu, v Česku o půlnoci na 30. října
Pokud se vrátí na farmu, Griffins hrají 23. a 24. října doma proti Clevelandu Monsters, vždy v 19:00 místního času, tedy v jednu ráno našeho času.
Podle nás by bylo chybou brát čtvrteční noc jako náhodu, kterou přinesla dvě zranění. Zranění rozhodla jen o tom, kdy Postava v NHL nastoupí. O tom, že to bude právě on, rozhodly předchozí dvě a půl sezony, ve kterých v každé nové soutěži hned patřil k nejlepším brankářům.
Od přerovského zimního stadionu k Rogers Areně vede přes 8 500 kilometrů vzdušnou čarou. Postava je urazil za dvě a půl sezony bez draftu a bez protekce. První zápis z NHL má osm střel a sedm zákroků. Dá se čekat, že řádků v něm bude přibývat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka