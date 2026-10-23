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Z první ligy za Přerov rovnou do NHL. Na Postavu stála fronta zájemců, český brankář si vybral Detroit a hned zazářil

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Ještě v sezoně 2023/24 chytal Michal Postava první ligu za Přerov. Ve čtvrtek večer naskočil ve Vancouveru do branky Detroitu v NHL.
Z první ligy za Přerov rovnou do NHL. Na Postavu stála fronta zájemců, český brankář si vybral Detroit a hned zazářil

Z první ligy za Přerov rovnou do NHL. Na Postavu stála fronta zájemců, český brankář si vybral Detroit a hned zazářil

Zdroj: Foto: HC Kometa Brno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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