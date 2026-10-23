Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nacistický lékař simuloval výšku 20 km v podtlakové komoře, aby vězňům roztrhal plíce. Popravit ho nechal nakonec sám Hitler

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sigmund Rascher trýznil vězně v Dachau pro Luftwaffe i SS. V dubnu 1945 skončil v témže táboře s kulkou od esesáků, kterým léta sloužil.
Nacistický lékař simuloval výšku 20 km v podtlakové komoře, aby vězňům roztrhal plíce. Popravit ho nechal nakonec sám Hitler

Nacistický lékař simuloval výšku 20 km v podtlakové komoře, aby vězňům roztrhal plíce. Popravit ho nechal nakonec sám Hitler

Zdroj: Picryl
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO
Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO
Dvouzubec vytvoří žlutý vodopád za pár týdnů. Za rychlým růstem stojí schopnost tvořit kořeny z každého kolénka stonku
Dvouzubec vytvoří žlutý vodopád za pár týdnů. Za rychlým růstem stojí schopnost tvořit kořeny z každého kolénka stonku

Představte si balkón zalitý odpoledním sluncem, prázdný truhlík a jednu sazenici za padesát korun. Uplyne...

Děti by musely sedět u obrazovky přes 5 hodin, než si rodič všimne změny chování. Problém není čas, ale typ obsahu
Děti by musely sedět u obrazovky přes 5 hodin, než si rodič všimne změny chování. Problém není čas, ale typ obsahu

Rodiče a další pečující osoby zaznamenají u dětí výraznější proměnu fungování zhruba po pěti hodinách denně...

Obyčejný betonový chodník na zahradě málem zablokoval stavbu domku. Rozhodl územní limit, o kterém většina lidí neví
Obyčejný betonový chodník na zahradě málem zablokoval stavbu domku. Rozhodl územní limit, o kterém většina lidí neví

Představte si parcelu 600 m² s rodinným domem, příjezdovou cestou a malou terasou. Součet zastavěných a...

Zahrádkáři sází křen podél plotů jako bariéru proti krtkům. Kořeny uvolňují silice, které fungují jako slzný plyn pod zemí
Zahrádkáři sází křen podél plotů jako bariéru proti krtkům. Kořeny uvolňují silice, které fungují jako slzný plyn pod zemí

Křen vysazený podél plotu dokáže vytvořit v půdě pachovou linii, která krtky odrazuje, a stojí přitom...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Další články z kategorie Biologie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaBiologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.