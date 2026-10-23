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Řidička u Široké Nivy narazila do stromu. Vyprostit ji museli hasiči

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Dennívýzva
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Sedmatřicetiletá řidička v pátek po poledni narazila u Široké Nivy na Bruntálsku do stromu a zůstala zaklíněná ve voze. Vyprostit ji museli hasiči. S těžkým poraněním horní končetiny ji poté vrtulník přepravil do Fakultní nemocnice Ostrava.
Řidička u Široké Nivy narazila do stromu. Vyprostit ji museli hasiči

Řidička u Široké Nivy narazila do stromu. Vyprostit ji museli hasiči

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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