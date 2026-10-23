Řidička u Široké Nivy narazila do stromu. Vyprostit ji museli hasiči

Řidička u Široké Nivy narazila do stromu. Vyprostit ji museli hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidička u Široké Nivy narazila do stromu. Vyprostit ji museli hasičiZdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Článek byl publikován 23.10.2026 13:58
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