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Maxi svetr, nebo mini šaty? Možná obojí. Záleží, jak ho nastyluješ

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Je dost dlouhý na šaty, ale pořád je to svetr. Přes kalhoty vypadá skvěle, s vysokými kozačkami ještě lépe. Oversized úplet je přesně ten kus, u kterého nemusíš rozhodnout jednou provždy, co vlastně je. Stačí změnit boty, spodní vrstvu a proporce.
Maxi svetr, nebo mini šaty? Možná obojí. Záleží, jak ho nastyluješ

Maxi svetr, nebo mini šaty? Možná obojí. Záleží, jak ho nastyluješ

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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