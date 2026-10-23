Maxi svetr, nebo mini šaty? Možná obojí. Záleží, jak ho nastyluješ

Podzim 2026 přeje objemu. Na přehlídkách i ve street stylu se vracejí výrazné proporce, dlouhé úplety, volná ramena a siluety, které si nehrají na dokonale uhlazený minimalismus. A právě dlouhý oversized svetr je jeden z nejvděčnějších kusů: může být šaty, tunika i skutečně velký svetr. Jen musíš vědět, co od něj ten den chceš.
1. Jako mini šaty: vysoké kozačky a nic navíc
Nejjednodušší varianta funguje tehdy, když svetr opravdu bezpečně zakrývá zadek i při pohybu. Vezmi k němu vysoké kozačky, ideálně s pevnější siluetou, a nech mezi horním okrajem bot a lemem trochu kůže nebo punčoch. Pokud je úplet hodně objemný, kabelka a boty by měly mít čistší tvar, aby outfit nevypadal jako hromada měkkých věcí.
U velmi krátké délky pomohou neprůhledné punčocháče nebo nenápadné krátké legínové šortky pod svetrem. Ne kvůli módní policii, ale protože celý večer hlídat lem při každém sednutí není žádná forma elegance.
2. Přepásat, ale ne vždycky v pase
Pásek umí z velkého svetru udělat šaty během deseti vteřin. Jen nemusí automaticky skončit v nejužším místě pasu. U robustního úpletu může být hezčí posunout ho mírně níž a vytvořit uvolněnější siluetu. Tenký pásek působí jemněji, široký kožený udělá z outfitu větší statement.
Pokud se materiál pod páskem boulí do obřího prstence, není problém v tobě. Ten konkrétní svetr prostě chce zůstat volný.
3. Jako svetr přes široké kalhoty
Tahle kombinace zní jako recept na obří objem, ale funguje, když pohlídáš délky. Dlouhý svetr nech volně přes široké kalhoty z tekutější látky nebo přes rovné džíny a přidej boty s výraznější špičkou. Výsledek je uvolněný a současný, zvlášť pokud rukávy necháš lehce shrnuté a ukážeš zápěstí.
Pravidlo není „jedna část musí být vždycky těsná“. To je stará pomůcka, ne fyzikální zákon. V roce 2026 se objem klidně potkává s objemem, jen potřebuje čitelné proporce.
4. Přes midi sukni: ano, i tohle funguje
Dlouhý svetr přes splývavou saténovou, krajkovou nebo plisovanou midi sukni vytvoří vrstvení, které působí mnohem zajímavěji než klasický svetr zastrčený do pasu. Nech sukni vykukovat pod spodním lemem a boty drž jednoduché: baleríny, nízké kozačky nebo čisté tenisky podle nálady.
Právě kontrast hrubšího úpletu a lehké sukně zachrání outfit před dojmem „vzala jsem si první dvě věci ze skříně“.
5. Košile pod ním změní všechno
Pokud je svetr dost volný u krku a v ramenou, dej pod něj delší bílou nebo proužkovanou košili. Límec a manžety udělají outfit upravenější a spodní lem košile může vytvořit další vrstvu pod svetrem. V kombinaci s loafers nebo kozačkami je to přesně ten druh outfitu, který vypadá promyšleně, i když jeho hlavním účelem bylo zůstat celý den v něčem měkkém.
Takže odpověď na otázku „svetr, nebo šaty?“ klidně zní: ano. Jeden opravdu dobrý oversized úplet zvládne obě role. A možná právě proto si letos zaslouží víc místa ve skříni než další dokonale definovaný kousek, který umí jen jednu věc.
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Zdroje: Vogue – The Fall 2026 Fashion Trends to Know and Shop Now [1], Vogue – Up to Our Necks: Fall Accessories and Full-Tilt Maximalism Tie the Knot [2].