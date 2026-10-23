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Osvědčený šodó chlebíček ze starého receptáře ke kávě na neděli: Rybízová marmeláda a krém s rumem dělají chuťové divy

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Vypadá trochu slavnostně, ale doma se dělá překvapivě klidně a bez zmatku. Šodó chlebíček peču hlavně na neděli ke kávě nebo když chci nachystat něco hezkého děvčatům do práce, a nejvíc mě na něm baví jemný piškot pečený ve formě na srnčí hřbet, krém se šlehačkou a trocha marmelády s rumem, která mu přidá šmrnc.
Obrázek k receptu s názvem Když chci osvědčenou klasiku, peču šodó chlebíček: vláčný dezert, který nezklame ani po letech

Obrázek k receptu s názvem Když chci osvědčenou klasiku, peču šodó chlebíček: vláčný dezert, který nezklame ani po letech

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když chci osvědčenou klasiku, peču šodó chlebíček: vláčný dezert, který nezklame ani po letech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 10:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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