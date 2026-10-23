Osvědčený šodó chlebíček ze starého receptáře ke kávě na neděli: Rybízová marmeláda a krém s rumem dělají chuťové divy

Na pohled působí skoro honosně, doma se ale dá připravit docela v klidu, stačí trochu chuti a fantazie. Šodó chlebíček peču nejčastěji na neděli ke kávě, případně když chci vzít něco hezkého kolegyním do práce. Líbí se mi na něm hlavně jemný piškot pečený ve formě na srnčí hřbet, krém odlehčený šlehačkou a tenká vrstva marmelády s rumem, která mu dodá trochu výraznější chuť.
Šodó chlebíček je přesně ten typ , který člověk vídával ve vitrínách starších cukráren. Dnes už se na něj nenarazí na každém rohu, což je trochu škoda. Složitý přitom není. Upeče se obyčejný piškot, po vychladnutí se nakrájí na plátky, promaže krémem a navrch přijde zákusku šlehačka s ovocem. Já si ho doma dělám maličko po svém a jeden plátek potírám ještě marmeládou s trochou rumu. Detail, který je na chuti hned znát.
Můj tip zní: Do piškotu nožem nechoďte, dokud opravdu nevychladne. Teplý se rád trhá a plátky pak nevypadají tak, jak by měly. Recept na legendární šodó chlebíček
Doba pečení: 30 minut Doba přípravy: 35 minut Doba chlazení: nejméně 1 hodina Počet porcí: 8 až 10 kusů Ingredience pro přípravu Suroviny na piškotový korpus 3 ks vejce 110 g cukru krystal 130 g hladké mouky 1 špetka soli 1 lžíce oleje Z čeho udělat krém 300 ml mléka 2 cukru krystal lžíce 1 balení vanilkového pudinku 30 g másla 1 až 2 rumu lžíce Co na dokončení 400 ml smetany ke šlehání cukr podle chuti do šlehačky 3 rybízové nebo meruňkové marmelády lžíce čerstvé ovoce na ozdobení, například maliny nebo borůvky Postup přípravy sladkého šodó chlebíčku
1. Nachystejte si formu na
srnčí hřbet, případně menší chlebíčkovou formu. Vymažte ji tukem a vysypte moukou, nebo ji jednoduše vyložte pečicím papírem. Troubu zapněte na 180 °C.
2. Oddělte
bílky od žloutků. Bílky vyšlehejte se špetkou soli na pevný sníh. Ke konci do něj postupně zašlehejte asi polovinu cukru, sníh bude lesklejší a bude lépe držet tvar.
3. V druhé míse vyšlehejte
žloutky se zbylým cukrem do světlé pěny. Přidejte olej a už jen krátce promíchejte.
4. Do žloutkové pěny po částech zapracujte
sníh z bílků a hladkou mouku. Dělejte to raději stěrkou a bez spěchu, aby těsto zbytečně nespadlo.
5. Těsto nalijte do připravené formy a pečte přibližně
30 minut při 180 °C. Hotový korpus po lehkém stisknutí pruží a špejle z něj vyjde suchá.
6. Korpus nechte několik minut ve formě, potom ho vyklopte a nechte úplně vystydnout. Krájejte ho až studený, na plátky silné asi
1 cm. Zatím připravte pudinkový krém
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7. Z mléka, cukru a vanilkového pudinku uvařte hustý pudink běžným způsobem. Ještě teplý ho přikryjte fólií přímo na povrchu, aby se nevytvořil škraloup, a nechte vychladnout.
8. Studený pudink prošlehejte dohladka, přidejte
máslo a podle chuti také trochu rumu. Vedle vyšlehejte šlehačku. Polovinu z ní pak ručně vmíchejte do pudinku, krém bude lehčí a příjemnější.
9. Polovinu piškotových plátků z jedné strany lehce potřete
marmeládou, kterou jste rozmíchali s trochou rumu. Vynechat se to dá, ale tahle nakyslejší a voňavější vrstva zákusku sluší.
10. Na potřené plátky nastříkejte nebo rozetřete
krém, přiklopte druhým plátkem piškotu a jen lehce přimáčkněte. Nahoru rozdělte zbytek vyšlehané šlehačky.
11. Každý kousek ozdobte
ovocem. Dobře se hodí maliny, borůvky nebo menší kousky jahod. Hotové chlebíčky dejte aspoň na 1 hodinu do lednice, aby krém zpevnil a chutě se propojily.
12. Podávejte je dobře vychlazené, ideálně ještě tentýž den nebo druhý den dopoledne. Skladujte v lednici a kvůli
šlehačce a krému je nenechávejte dlouho stát na teple. Rady a tipy redakce Na krájení piškotu se hodí delší pilkový nůž. Plátky se méně lámou a vypadají úhledněji. Když je krém až moc tuhý, rozmíchejte do něj lžíci nevyšlehané smetany. Se zdobením to nepřehánějte. Šodó chlebíček vypadá nejlépe spíš čistě a jednoduše. Marmeláda s rumem: Tenká vrstva mezi piškoty dodá zákusku výraznější chuť a příjemně stáhne sladkost šlehačky. Forma na srnčí hřbet: Díky ní vznikne typický tvar, který si s tímhle zákuskem člověk spojí. Pokud ji doma nemáte, použijte menší chlebíčkovou formu, jen plátky vyjdou trochu širší. Ovoce navrch: Vybírejte drobné čerstvé ovoce, které nepouští příliš šťávy. Maliny a borůvky fungují bez velkého vymýšlení. Chlazení: Po složení nechte chlebíčky chvíli odležet v lednici. Krém zpevní a celé se to bude lépe nabírat i jíst.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková