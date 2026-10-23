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Most Kosmonautů se otevře až na jaře. Stavbu zdržely komplikace pod hladinou Malše

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Nový most Kosmonautů v Českých Budějovicích bude hotový později, než se původně plánovalo. Místo konce letošního roku se řidiči, chodci a cyklisté dočkají až na jaře 2027. Za několikatýdenním zpožděním stojí komplikace při překládce důležitých inženýrských sítí.
Most Kosmonautů se otevře až na jaře. Stavbu zdržely komplikace pod hladinou Malše

Most Kosmonautů se otevře až na jaře. Stavbu zdržely komplikace pod hladinou Malše

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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