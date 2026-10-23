Most Kosmonautů se otevře až na jaře. Stavbu zdržely komplikace pod hladinou Malše

Nový most Kosmonautů v Českých Budějovicích se otevře až na jaře příštího roku. Přestože původní plány počítaly s dokončením stavby na konci listopadu, práce zkomplikovaly nečekané podmínky pod hladinou Malše. Problémy se přitom neobjevily při budování samotné mostní konstrukce, ale ještě předtím, při přípravě provizorní lávky pro přeložku inženýrských sítí.
„Vždycky říkám, že si musíme umět říkat i ty méně příjemné zprávy. Když stavbaři na Mostu Kosmonautů začali budovat provizorní lávku pro přeložku sítí, narazili pod řekou na mnohem tvrdší podloží, než se předpokládalo,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (Naše Česko).
Čtěte také: Nový most Kosmonautů už se rýsuje. Masivní konstrukci brzy přesunou nad Malši
Provizorní lávka je pro celý projekt zásadním prvkem. Po původním mostě totiž vedly důležité inženýrské sítě, které zásobují velkou část města. Patří mezi ně například parovod, jenž dodává teplo také českobudějovické nemocnici, nebo páteřní vodovod. Před demolicí staré konstrukce proto bylo nutné sítě převést.
Vzhledem k délce lávky však nestačilo ukotvit ji pouze na obou březích. Stabilitu měla zajistit také podpěra uprostřed řeky. A právě při jejím budování narazili stavbaři na podstatně tvrdší podloží, než očekávali. Situaci navíc komplikovalo to, že v korytu řeky nebylo možné jednoduše provést zkušební vrty.
Štětovnice neuspěly, speciální vrták se poškodil
Stavaři se nejprve pokusili zatlouct do dna řeky štětovnice, tedy ocelové prvky používané mimo jiné při zajišťování stavebních jam. Jenže neuspěli. Následoval pokus s jinou technologií, která měla do podloží osadit ocelové profily. Ani ta se však neosvědčila. Situaci nezachránil ani speciální vrták určený pro práci v tvrdých horninách, který se při nasazení poškodil.
Čtěte také: Z mostu Kosmonautů zbyla jen suť. Největší dopravní stavba roku vstupuje do další fáze
„Nakonec bylo nutné zvolit úplně jiné řešení. Pomocí potápěčů se na dno řeky ukládaly betonové skruže, které se následně vyplňovaly štěrkem tak, aby vznikla stabilní podpěra pro technologickou lávku,“ popsal komplikace Kuba.
Každá změna postupu znamenala podle kraje nové výpočty, úpravy projektu a hledání dalšího technického řešení. Práce navíc musely respektovat okolní zástavbu, aby použité technologie neohrozily statiku přilehlých budov. Komplikace tak postupně ovlivnily harmonogram celé stavby a přinesly několikatýdenní zdržení.
Mánesova ulice zůstane uzavřená déle
Posun termínu znamená také delší čekání na návrat dopravy do běžného režimu. Uzavírka Mánesovy třídy mezi Lidickou a Dukelskou ulicí patří k nejvýraznějším dopravním omezením letošního roku v Českých Budějovicích. Provoz se kvůli ní přesunul na další komunikace a výrazně zatížil například Žižkovu třídu. Omezení se dotkla také chodců a cyklistů, kteří nemohou využívat stezky podél Malše pod mostem.
„Chápu, že omezení dopravy v této části města komplikuje denně život tisícům lidí, a mrzí mě to. Rozhodně to ale není tak, že by se na stavbě čekalo. Pracuje se i o víkendech a v podvečerních hodinách a uděláme maximum pro to, aby byl nový Most Kosmonautů zprovozněn co nejdříve na jaře příštího roku,“ řekl Kuba.
Čtěte také: Devět javorů u mostu Kosmonautů šlo k zemi. Stromy ustoupily nové stavbě
Starý most už byl na hranici životnosti
Kompletní výměna mostu nebyla jen otázkou modernizace. Původní konstrukce pocházela z počátku šedesátých let a její technický stav se v posledních letech zhoršoval. Kontroly upozorňovaly na korozi, problémy s betonem, nízkou zatížitelnost i nedostatečný průtočný profil. Kraj proto před zahájením prací snížil povolenou nosnost mostu z 35 na 23 tun.
Most přitom patřil k důležitým dopravním spojením přes Malši. Denně po něm projelo více než deset tisíc automobilů, což z jeho uzavření udělalo zásadní zásah do fungování města.
Nová konstrukce vzniká podle návrhu Ateliéru Horký, který zvítězil v architektonické soutěži. Projekt počítá také s úpravami okolního prostoru a zlepšením podmínek pro pěší a cyklisty. Výstavba si vyžádala i pokácení devíti vzrostlých javorů, které ustoupily nové stavbě, úpravám nábřeží a napojení cyklostezky. Po dokončení se počítá s náhradní výsadbou.
Kdy přesně se nový most otevře, bude záležet také na tom, jaké práce umožní zimní počasí. Jihočeský kraj nyní jako termín zprovoznění uvádí jaro 2027. Cílem podle hejtmana zůstává především bezpečná a kvalitní stavba, která bude obyvatelům Českých Budějovic dlouhodobě sloužit.