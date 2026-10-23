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Na dně Černého moře ležela 2 400 let řecká loď. Vědci ji našli v neuvěřitelném stavu

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Na dně Černého moře objevili vědci řeckou obchodní loď starou přibližně 2 400 let. Mimořádné není jen její stáří, ale hlavně zachování. V hloubce přes dva kilometry se dochovaly i části, které u podobně starých vraků obvykle dávno zmizí. Za nečekaně dobrým stavem stojí prostředí, které je pro většinu života nepřátelské, ale pro archeology se ukázalo jako téměř dokonalý trezor.
Na dně Černého moře ležela 2 400 let řecká loď. Vědci ji našli v neuvěřitelném stavu

Na dně Černého moře ležela 2 400 let řecká loď. Vědci ji našli v neuvěřitelném stavu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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