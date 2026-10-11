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Nedělní oběd z jednoho hrnce: 5 jídel, která se vaří skoro sama

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Nedělní oběd může vonět po česneku, rajčatech a bylinkách, aniž by po něm kuchyň připomínala gastro provoz. Pět jednoduchých jídel má společný jeden hrnec, minimum dohledu a dost času na to, abys během vaření dělala něco příjemnějšího než hlídala čtyři plotýnky.
Nedělní oběd z jednoho hrnce: 5 jídel, která se vaří skoro sama

Nedělní oběd z jednoho hrnce: 5 jídel, která se vaří skoro sama

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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