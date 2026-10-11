Nedělní oběd z jednoho hrnce: 5 jídel, která se vaří skoro sama

Existují neděle, kdy chceš tři chody, domácí knedlík a pocit, že jsi porazila MasterChefa. A pak existují neděle, kdy se chceš dobře najíst a zároveň nevytvořit nádobí pro dvanáctičlennou rodinu. Dnes vaříme pro druhý případ. Princip jídel z jednoho hrnce je jednoduchý: začátek obstará cibule, česnek nebo koření, potom přijde hlavní surovina a tekutina a většinu práce už si obstará teplo samo. Jen je dobré respektovat dobu vaření jednotlivých surovin, zejména rýže a masa.
1. Citronové kuře s rýží a tymiánem
Pro 4 porce budeš potřebovat: 600 g kuřecích stehen bez kosti a kůže, 250 g dlouhozrnné rýže, 1 cibuli, 2 stroužky česneku, 700 ml kuřecího vývaru, 1 citron, 1 lžičku tymiánu, 1 lžíci oleje, sůl a pepř.
Kuře osol, opepři a v širším hrnci na oleji zprudka opeč z obou stran. Nemusí být uvnitř hotové; jde o barvu. Vyjmi ho, do stejného hrnce dej nakrájenou cibuli a po několika minutách česnek. Přisyp propláchnutou rýži, tymián a trochu nastrouhané citronové kůry, zalij vývarem a kuře vrať nahoru.
Přiklop a na mírném ohni vař přibližně 20–25 minut, dokud není kuře hotové a rýže měkká. Nakonec přidej citronovou šťávu. Pokud máš petrželku, hoď ji nahoru. Pokud ne, nikdo nedělní oběd nezruší.
2. Rajčatová čočka s mrkví a uzenou paprikou
Pro 4 porce: 250 g hnědé nebo zelené čočky, 1 cibule, 2 mrkve, 2 stroužky česneku, 400 g krájených rajčat z konzervy, přibližně 700 ml zeleninového vývaru, 1 lžička uzené papriky, půl lžičky kmínu, olej, sůl a pepř.
Na oleji nech změknout cibuli s mrkví. Přidej česnek, papriku a kmín, krátce promíchej a přisyp čočku. Zalij rajčaty a většinou vývaru. Vař mírně přikryté, dokud čočka nezměkne; podle druhu to bývá zhruba 25–40 minut. Tekutinu přilévej podle potřeby. Výsledek nemá být polévka, ale husté, šťavnaté jídlo, které je skvělé samo, s chlebem nebo se lžící bílého jogurtu.
3. Krémové orzo se špenátem a parmazánem
Pro 4 porce: 300 g orza, 1 malou cibuli, 2 stroužky česneku, 700 ml vývaru, 150 ml smetany na vaření, 100 g baby špenátu, 60 g parmazánu, trochu oleje nebo másla, pepř.
Cibuli nech zesklovatět, přidej česnek a orzo. Minutu promíchávej, zalij většinou vývaru a vař za občasného míchání.
Když jsou těstoviny skoro měkké, přidej smetanu a případně trochu zbývajícího vývaru. Nakonec vmíchej špenát a parmazán. Nech dvě minuty stát. Je to něco mezi těstovinami a líným risottem, jen bez dvaceti minut stání u plotny s naběračkou vývaru.
4. Bílé fazole v rajčatech s vejci
Pro 4 porce: 2 konzervy bílých fazolí, 400 g krájených rajčat, 1 cibuli, 2 stroužky česneku, 1 lžičku uzené papriky, špetku chilli, 4 vejce, olej, sůl, pepř.
Cibuli opeč doměkka, přidej česnek, papriku a chilli. Zalij rajčaty a nech deset minut probublávat. Vmíchej scezené fazole a podle potřeby pár lžic vody.
Do husté omáčky udělej čtyři důlky, rozklepni do nich vejce, přiklop a nech několik minut táhnout, dokud bílek nezpevní a žloutek zůstane podle tvého gusta. S dobrým chlebem z toho vznikne oběd, který působí mnohem ambiciózněji, než kolik úsilí do něj bylo skutečně vloženo.
5. Brambory s pórkem, smetanou a sýrem
Pro 4 porce: 800 g brambor, 2 menší pórky, 250 ml smetany na vaření, asi 200 ml zeleninového vývaru, 100 g výraznějšího sýra, například čedaru nebo goudy, 1 stroužek česneku, pepř, trocha másla.
Brambory nakrájej na tenké plátky, pórek na kolečka. V širším hrnci vhodném do trouby nebo hluboké pánvi nech na másle chvíli změknout pórek, přidej česnek a brambory. Zalij smetanou a vývarem tak, aby nebyly úplně utopené.
Přiklop a nech přibližně 20 minut mírně vařit. Když jsou brambory skoro měkké, posyp sýrem a buď ještě chvíli přikryté dovař, nebo dej nádobu na několik minut pod gril, pokud to její materiál dovoluje. Je to přesně ten druh jídla, který v chladnější říjnové neděli říká, že salát může dnes klidně počkat do pondělí.
A protože všech pět jídel vzniká prakticky v jedné nádobě, zůstává po obědě jen jedna důležitá otázka: kdo ji umyje. Recepty umějí vyřešit hodně věcí, ale rodinnou diplomacii zatím ne.
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Zdroje: Good Food – One-pot chicken & rice [1], Good Food – Orzo recipes [2], Good Food – Baked beans on toast with pancetta & poached eggs [3].