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Ulice: Jirka Hložánek otevře Soně oči. Ona pak rozjede pátrání a bude muset začít rychle jednat

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V seriálu Ulice se bude opět řešit politika. A Jirka už to nevydrží a udeří na Soňu. Neplánovaně jí tak otevře oči a ona se rozhodne zapátrat.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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