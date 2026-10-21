Ulice: Jirka Hložánek otevře Soně oči. Ona pak rozjede pátrání a bude muset začít rychle jednat

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice se bude opět řešit politika. A Jirka Hložánek už to nevydrží a udeří na Soňu skrze podezření z nekalých úmyslů na radnici. Neplánovaně tak Soně otevře oči a ona se rozhodne zapátrat. Slovní přestřelka
„Ále, to se někdo má. Taky bych si dala relax, ale bohužel, koalice se sama nedomluví, že,“ rýpne si Soňa do Jirky, když jej vidí, jak se chystá vyjet na kole. „Víš, co mi můžeš, že?“ odsekne Jirka. „No, to je politika. Někdo vyhraje a někdo to holt podělal,“ vysmívá se dál Čechová.
„Jestli si myslíš, že budu sedět a koukat, jak s Mastným rozkrádáte obecní kasu, tak to jste na omylu,“ nevydrží už Jirka její narážky a vrátí jí útok. Soňa se jen směje, protože jí to přijde nad míru vtipné. „Prosím tě, kamarádíš se s Mastným a chceš mi tvrdit, že nevíš, jaký černoty dělal, když seděl na radnici?“ pokračuje Jirka.
Čechová se jen podiví, že on toho teda ví nějak moc. „No, vím. Protože jsem byl u toho už od dětství, víš. Tak na mě nehraj divadlo, Soňo. Povídej. O co vám jde? Bytový fond? Obecní pozemky? Hm?“ chce vědět Jirka.
„No, jako já chápu, že si o mě nemyslíš nic dobrýho, ale tohle už je teda za hranou,“ brání se Soňa a jeho nařčení se jí ani trochu nelíbí. „To je geniální, jak se umíš tvářit nevinně. Jakože ti jde o blaho lidu. Přitom kdybys to fakt myslela dobře, tak tě v životě ani nenapadne spojit se s Lepšíma Křečovicema. Partou plnou šmejdů,“ nebere si Jirka servítky.
S tím Soňa rozhodně nesouhlasí. Jak už název strany napovídá, jde Lepším Křečovicím o lepší Křečovice. „Tak to si snad hluchá a slepá, nebo ze mě děláš úplnýho pitomce,“ naštve se Jirka a dodá, že těm lidem jde jen o pozemky a lukrativní zakázky. „Aha, takže já ještě nejsem ani starostkou, a ty už mě tady obviňuješ z trestných činů, jako pardón,“ reaguje dotčeně Soňa.
Ty vůbec nevíš
Jirkovi to konečně dojde. „Ty vůbec nevíš, co? No to je gól. Takže Mastný si tě takhle vodí. Já se vsadím, že už má s těma parazitama předjednaný kšefty a společnýma silama ti mažou med kolem huby. Což je vlastně ještě horší, než kdybys v tom jela s nima,“ udělá si Jirka rychlý závěr.
„Jirko, jako mně tě bylo trochu líto, ale ty mě tady už urážíš.“ Než Jirka nasedne na kolo, prohlásí ještě, že jim půjde po krku a bude jim házet klacky pod nohy, jak jen to půjde.
Jak to je
Soňa si pak pozve Radka k sobě domů a rovnou na něj udeří se svou otázkou, jestli lidi z Lepších Křečovic opravdu nezná. Mastný zapírá a chce vědět, proč se ptá. Když Soňa přizná, že jí o tom řekl Jirka, Radek se brání s tím, že je jasné, že je bude chtít rozeštvat.
Potřebuji pomoc
Jenže Soně to dál vrtá hlavou, a tak se rozhodne pozvat do Coolny Áju. Chce vědět, jestli jí něco říká jméno Miroslav Kadlec. Ája netuší, o koho jde a když jí Soňa vysvětlí situaci a poprosí ji, aby se na radnici podívala do starších zakázek, které Mastný uzavíral, odmítne ji s tím, že pracuje pod dočasným starostou Hrdličkou a nemůže si to dovolit.
Už druhý den si ale pozve do Coolny Soňu Ája, které to nedalo a trochu zapátrala. Předává jí disk s informacemi, které ji budou hodně zajímat. Našla toho totiž více než dost…
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na
a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY. Nově Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor).