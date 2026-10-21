Vémola napadl Kincla za zrušený zápas s Humburgerem. Přirovnal ho k d*vce a připomněl, co sám zažil s váhou

Muž na váze, druhý pokus, dvě hodiny navíc na odběhání a ručička pořád o kousek vedle. Dominik Humburger, 30letý český bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 12-3-0, se na domluvenou hranici nedostal ani napodruhé. Patrik Kincl, 37letý bývalý šampion téže kategorie s bilancí 30-12-0, nenastoupil a největší český zápas karty byl pryč. Nejhlasitěji se ozval člověk, který s Kinclem dvakrát stál v kleci a jednou se s ním dostal do veřejného právního sporu. Redakce MMAmag jeho argumenty porovnala s výsledky vážení z jeho vlastních zápasů.
Vémola nevydržel mlčet a sáhl po nejtvrdším slovníku
Den po zrušeném zápase, 17. října 2026, přinesl server Expres.cz vyjádření Karlose Vémoly. Jedenačtyřicetiletý Čech s bilancí 39-9-0, kterého česká organizace OKTAGON MMA vede v polotěžké váze do 93 kg, servíroval hned v úvodu: „Kincl se zase zachoval jako d*vka. Vůbec nechápu, že se ho lidé zastávají.“
Podle Vémoly měl Kincl nastoupit a vzít si za to 20 procent z Humburgerovy výplaty. Témuž serveru také tvrdil, že Humburger sám nabídl celou odměnu a že mu to bylo líto. Pak přidal argument z paměti: „Nepamatuji si, že by někdo zrušil fight kvůli 600 gramům. Určitě ne v OKTAGONu a myslím, že ani v UFC.“ O kus dál mluvil o „ješitné d*vce“.
Aby bylo jasné, proti čemu Vémola mluví, je potřeba vrátit se k vážení a k číslu, které tam zůstalo svítit.
Druhý pokus na váze a dvě hodiny, které nestačily
Turnaj OKTAGON 95 se konal 17. října 2026 v Karlových Varech, vážení proběhlo den předem. Humburger měl podle Sportnetu napoprvé 85,8 kg proti domluvenému limitu 84,4 kg, po dvou hodinách navíc 85,0 kg. Kincl se vešel s 84,3 kg a do klece nešel.
Oficiální stránku turnaje i sekci s výsledky vážení redakce MMAmag otevřela, čísla jsou na ní ale jen v obrázcích, takže přesné hodnoty pocházejí ze Sportnetu a z iDNES.cz. Ondřej Novotný, spolumajitel OKTAGON MMA, podle iDNES.cz na veřejném vážení řekl: „Je to hrozná situace, musíme ale respektovat Patrikovy zásady.“ Hlavním zápasem karty se místo toho stal Daniel Škvor proti Tomaszi Narkunovi. Váha není formalita, je to podmínka, za níž se zápas domlouvá.
Co ukážou Vémolovy příklady, když se postaví na váhu
Vémola stavěl obhajobu na vlastní historii. Před turnajem OKTAGON 22 v roce 2021 sám převážil o 0,6 kg, podle TN.cz mu lékař dodatečné shazování nepovolil a přišel o titul, zápas s Milanem Ďatelinkou se přesto odehrál. Al Matavao měl před turnajem OKTAGON 41 napodruhé 94,9 kg proti upravenému limitu 92 kg, tedy 2,9 kg nad, jak uvedl Sport.cz. V bilanci na Sherdogu a ve výsledcích vážení před OKTAGONem 41 redakce MMAmag dohledala, že Vémola oba soupeře porazil submisí v 1. kole. Třetí příklad, zápas v Anglii proti soupeři o 6 kg těžšímu, Vémola pouze tvrdil.
Poměr obou doložených přebytků je 0,6 ÷ 2,9, tedy zhruba 21 procent. Humburgerův přebytek byl proti Matavaovu přibližně pětinový.
|Případ
|Nad limitem
|Zápas se konal
|Humburger proti Kinclovi, OKTAGON 95 (2026)
|0,6 kg
|ne
|Matavao proti Vémolovi, OKTAGON 41 (2023)
|2,9 kg
|ano
|Vémola proti Ďatelinkovi, OKTAGON 22 (2021)
|0,6 kg
|ano
Deset dní, za které se Kincl v jeho očích proměnil
ANALÝZA 7. října 2026 zprostředkoval server SportWin Vémolův komentář pro OKTAGON, ve kterém o Kinclovi řekl: „Kincl je asi kvalitnější zápasník, a to asi ve všech aspektech.“ Chybí mu prý jen Humburgerovo srdce. Obě vyjádření, ze 7. a ze 17. října 2026, postavila redakce MMAmag vedle sebe: mezi nimi neleží žádný zápas, jen rozhodnutí na váze.
Pomáhá starý účet. Podle Sherdogu Vémola Kincla porazil 28. června 2018 na turnaji XFN 11 a Kincl mu to vrátil 20. května 2023 na turnaji OKTAGON 43 jednomyslným rozhodnutím, vzájemný stav je 1:1. Vémola na Expres.cz připomněl i to, že ho Kincl zažaloval za slovo „pitomec“. Veřejně dostupné zprávy TN.cz a eXtra.cz ale popisují spor jinak, totiž kolem Vémolova výroku o údajném udání v kauze Vémoland. Podle TN.cz Kincl uvedl, že soud rozhodl v jeho prospěch, Vémola se omluvil a finanční vyrovnání mu Kincl odpustil; Vémola naproti tomu tvrdil, že žádný soud neproběhl a omluvu poslal, aby ušetřil čas a peníze.
Výsledek měření je tedy dvojaký. Vémola má oporu v tom, že nastupoval i tam, kde váha nevyšla, včetně případu, kdy nevyšla jemu. Jenže jeho nejsilnější příklad hraje proti němu: Matavaův přebytek byl zhruba pětkrát větší než Humburgerův a zápas se stejně konal. Těch šest set gramů z Karlových Varů si nikdo neodnesl domů, ale zaplatila je celá karta.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka