Valentová loňské finále v Ósace neobhájí. Vyřadila ji devatenáctiletá Rakušanka, kterou skoro nikdo nezná

Ve středu 21. října ve 12:55 místního času, kdy bylo v Česku krátce před šestou ráno, nastoupila Valentová na kurt Morita Tennis Center Utsubo. Na stejném místě před rokem prožila nejlepší týden kariéry. Za hodinu a 47 minut odcházela poražená. Podle oficiálního webu WTA prohrála s Lilli Taggerovou 5:7, 3:6 a turnaj WTA 250 pro ni skončil v osmifinále, které české zpravodajství označuje jako druhé kolo. Jméno soupeřky běžnému českému fanouškovi mnoho neřekne. Kdo však sleduje ženský tenis podrobněji, ví, že Valentová neprohrála s žádnou náhodnou outsiderkou. Proti sobě stály dvě z nejvýraznějších teenagerek okruhu a výš na žebříčku byla tentokrát Rakušanka.
Promarněné vedení a osm dvojchyb
Zápas přitom začal pro Valentovou nadějně. V prvním setu vedla 3:1, ale podle rakouské veřejnoprávní televize ORF pak Taggerová prolomila její podání na 3:3 a další brejk přidala za stavu 5:5. Set Rakušanka uzavřela 7:5.
Druhá sada se lámala jen jednou. Valentová ztratila servis za stavu 1:3 a Taggerová svůj náskok v klidu dovezla do konce.
Statistiky ukazují, kde zápas utekl. Valentová udělala osm dvojchyb, Taggerová jen tři. Česká hráčka zahrála jedno eso, soupeřka pět. V utkání, o kterém rozhodlo několik klíčových gamů na příjmu, je takový rozdíl na servisu znát. Podle nás o výsledku rozhodlo spíš podání a pevnost v koncovkách než výrazná převaha z dlouhých výměn.
Valentová přitom do turnaje vstoupila dobře. V prvním kole porazila zkušenou Číňanku Čang Šuaj 6:2, 1:6, 6:4, i když bez dramatu se to neobešlo.
Kdo je Lilli Taggerová
Rakušance je osmnáct let, narodila se 17. února 2008 v Lienzu ve Východním Tyrolsku. Měří 185 centimetrů, hraje pravou rukou a ve dvanácti letech přešla na jednoruční bekhend, který je dnes v ženském tenise vzácností. Trénuje ji Francesca Schiavoneová, vítězka Roland Garros z roku 2010, spolu s Lorenzem Frigeriem.
Její výsledky mluví jasně:
- juniorský titul na Roland Garros 2025 jako vůbec první Rakušanka ve dvouhře,
- finále WTA v Ťiou-ťiangu 2025,
- titul na Prague Open 2026, tedy trofej vybojovaná přímo v Česku,
- finále WTA 125 v Bombaji 2026,
- aktuálně 57. místo na žebříčku, kariérní maximum je 45. příčka.
Do hlavní soutěže v Ósace nastoupila přímo, ne přes kvalifikaci. V prvním kole vyřadila pátou nasazenou Ljudmilu Samsonovovou 6:3, 6:3. Ve čtvrtfinále ji čeká vítězka duelu mezi Ann Liovou a Zeynep Sönmezovou.
Středeční zápas měl i podtext odvety. V květnu se obě hráčky potkaly ve čtvrtfinále turnaje WTA 125 v Saint-Malo a tehdy vyhrála Valentová 7:5, 7:5. Vzájemná bilance je teď 1:1.
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|Valentová
|Taggerová
|Aktuální žebříček WTA
|88.
|57.
|Kariérní maximum
|42.
|45.
|Bilance sezony 2026
|26/19
|30/19
|Tituly na WTA Tour
|0
|1 (Praha 2026)
|Juniorský Roland Garros
|2024
|2025
133 bodů, které už nevrátí
Před rokem přijela Valentová do Ósaky jako osmnáctiletá kvalifikantka a odjížděla jako finalistka. Šlo o její první finále na hlavním okruhu. Dne 19. října 2025 v něm podlehla Kanaďance Leylah Fernandezové 0:6, 7:5, 3:6 a tím zápasem se poprvé výrazněji představila širší tenisové veřejnosti.
Finalistka turnaje WTA 250 získává podle bodových tabulek WTA 163 bodů, osmifinalistka 30. Oproti loňskému výsledku tak Valentová přichází nejméně o 133 bodů, a to bez započtení bodů z loňské kvalifikace.
Na žebříčku je dopad vidět už teď. Ještě 12. října byla Valentová na 62. místě, o týden později, kdy jí loňské body z Ósaky odpadly, spadla na 88. příčku. Definitivní pořadí po turnaji bude známé až po skončení týdne. Návrat výš ale zatím nemá oporu v žádném velkém výsledku.
Kyčel, nerovná sezona a co bude dál
K prohře patří i zdravotní souvislosti. Podle ČTK se Valentová do Ósaky vracela po téměř dvouměsíční pauze kvůli potížím s kyčlí. Proti rozehrané soupeřce, která má za sebou celou sezonu bez výpadků, je takový rozdíl v zápasové praxi znát. Vlastní vysvětlení prohry zatím česká tenistka veřejně nepodala.
Ročník 2026 pro ni přitom začal slibně. Na Australian Open došla do třetího kola, hrála finále turnajů WTA 125 v Saint-Malo a Philadelphii, v Praze se dostala do semifinále a v Eastbourne do čtvrtfinále. Vystoupala až na 42. místo, své kariérní maximum. Podzim ale přinesl zranění, pauzu a strmý propad žebříčkem.
Další turnaj zatím Valentová oficiálně potvrzený nemá. V kalendáři po Ósace následuje v Japonsku turnaj WTA 500 v Tokiu od 26. října do 1. listopadu, její účast tam ale zatím jistá není.
Česká stopa v Ósace přesto pokračuje. Kateřina Siniaková v prvním kole vyřadila druhou nasazenou Američanku Peyton Stearnsovou, která za stavu 6:4, 0:6, 4:0 pro Siniakovou skrečovala. V osmifinále ji čeká Polka Magda Linetteová. Práva na turnaje WTA má v Česku Canal+, z kategorie WTA 250 však vysílá jen vybrané podniky, a zda zápasy z Ósaky zařadí, je třeba ověřit v aktuálním programu.
Valentové je devatenáct, Taggerové osmnáct a obě mají za sebou juniorský titul z Paříže. Na profesionálním okruhu se nejspíš potkají ještě mnohokrát. Středeční zápas ukázal, že o pořadí mezi nimi zatím rozhoduje hlavně to, která z nich je zrovna zdravá a rozehraná.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář