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Valentová loňské finále v Ósace neobhájí. Vyřadila ji devatenáctiletá Rakušanka, kterou skoro nikdo nezná

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Před rokem se Tereza Valentová v Ósace probojovala až do finále. Letos skončila ve druhém kole po prohře 5:7, 3:6 s osmnáctiletou Rakušankou Lilli Taggerovou.
Valentová loňské finále v Ósace neobhájí. Vyřadila ji devatenáctiletá Rakušanka, kterou skoro nikdo nezná

Valentová loňské finále v Ósace neobhájí. Vyřadila ji devatenáctiletá Rakušanka, kterou skoro nikdo nezná

Zdroj: JamesAndersoon / Creative Commons / CC - BY - SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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