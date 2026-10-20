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Fialová je zpátky. Takhle ji nosit, aby nevypadala ani usedle, ani přehnaně

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Dennívýzva
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Královská fialová patří k výrazným barvám podzimu 2026 a módní ulice ji už spojuje s červenou, vínovou i denimem. Jestli ti pořád připomíná buď školní mikinu, nebo společenské šaty z roku 2007, problém není ve fialové. Potřebuje jen lepší společnost. Tady je pět kombinací, které fungují v normálním šatníku.
Fialová je zpátky. Takhle ji nosit, aby nevypadala ani usedle, ani přehnaně

Fialová je zpátky. Takhle ji nosit, aby nevypadala ani usedle, ani přehnaně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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