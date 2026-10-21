Segedínský salát není guláš do misky: Chutná po zelí a salámu, ale servíruje se studený a bez zbytečné prácePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie k segedínskému salátuZdroj: Foto: Cooky.cz, Segedínský salát není guláš do misky: Chutná po zelí a salámu, ale servíruje se studený a bez zbytečné práce
Článek byl publikován 21.10.2026 11:05
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