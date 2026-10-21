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Segedínský salát není guláš do misky: Chutná po zelí a salámu, ale servíruje se studený a bez zbytečné práce

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Segedínský salát si pamatuji z lahůdkářství jako jednu z těch věcí, které nevypadaly nijak vznešeně, ale z misky mizely podezřele rychle. Je to přesně ten typ retro salátu, kde kysané zelí udělá půl práce za vás a opečená slanina s paprikou zbytek.
Fotografie k segedínskému salátu

Fotografie k segedínskému salátu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Segedínský salát není guláš do misky: Chutná po zelí a salámu, ale servíruje se studený a bez zbytečné práce
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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