Domov důchodců pro hvězdy Realu. Getafe přivedlo Carvajala a teď láká i čtyřicetiletého Ramose

V 80. minutě zápasu s Rayem Vallecano zvedl čtvrtý rozhodčí tabuli a Coliseum Alfonso Pérez začalo tleskat. Dani Carvajal, dlouholetá opora pravé strany Realu Madrid, odcházel ze hřiště po svém prvním startu za Getafe. Šest dní po oznámení příchodu odehrál osmdesát minut a minutu před střídáním stihl i žlutou kartu. Po zápase usedl prezident klubu Ángel Torres do studia rádia Onda Cero a padlo jméno, které zní mnohem hlasitěji: Sergio Ramos. Torres podpis nepotvrdil. Potvrdil ale, že Getafe s Ramosovým okolím mluvilo a že legendární kapitán Realu je na seznamu možných posil. Podle Torrese by to ovšem „muselo být v lednu“.
Tři roviny jednoho příběhu
Kolem Getafe se teď mísí hotová fakta, rozjednané kontakty a čisté úvahy. Je dobré je od sebe oddělit.
|Hráč
|Věk
|Vazba na Real
|Stav
|Dani Carvajal
|34
|dlouholetá opora
|podepsáno do 30. 6. 2027
|Sergio Ramos
|40
|legenda, 671 zápasů
|kontakt s agentem a bratrem, nejdřív leden
|Dani Parejo
|37
|5 zápasů v roce 2009
|otevřená úvaha
|Jadon Sancho
|26
|žádná
|jednání, priorita na křídlo
Hotovou věcí je jen Carvajal. Getafe ho podle oficiálního oznámení klubu svázalo smlouvou do 30. června 2027 a LaLiga ho ve svém přestupovém přehledu eviduje k 14. říjnu 2026 jako volného hráče z Realu Madrid. Sám si přitom původně přál výstupní klauzuli pro případ, že by v lednu přišla velká nabídka. Torres ji podle deníku AS odmítl. Carvajal tak zůstane minimálně do konce sezony.
Ramos stojí o patro níž. Torres v pořadu Tablero Deportivo na RNE uvedl, že klub kontaktoval obráncův bratr, který je zároveň jeho agentem. Ramos je podle prezidenta mezi možnými budoucími posil. Hned ale dodal, že prioritou jsou hráči na křídla.
Parejo je zatím jen úvaha. Torres o něm 15. října pro Movistar Plus řekl, že by do Getafe mohl přijít, pokud by sám chtěl a klub splnil finanční pravidla LaLigy. Do party bývalých madridských hvězd ho ale řadit nelze: za první tým Realu odehrál v roce 2009 jen pět oficiálních zápasů.
Proč Ramos není priorita, i když se o něm mluví
Getafe neřeší stopery, ale křídla. Klubu se nepodařilo nahradit zraněného Ucheho a Torres otevřeně přiznal, že se znovu dívá na trh. Proto padá jméno Jadona Sancha. Podle prezidenta s ním klub mluvil už před třemi nebo čtyřmi měsíci a znovu v den rozhovoru. Torres ho označil za zajímavého hráče, kterého chce trenér José Bordalás.
Sancho s Realem nemá nic společného, do stejné vlny ale patří. Je to velké jméno, které by Getafe mohlo získat bez astronomické částky.
Ramos je v tomto žebříčku až ve druhé linii. Torres po zápase s Rayem upřesnil podmínky: lednové okno, a to jen pokud z kádru odejde některý stoper. Tím se celý příběh posouvá. Getafe nekupuje hotový návrat legendy, ale drží si slavné jméno v záloze pro případ, že se v obraně uvolní místo. Podle nás je to od Torrese chytrý tah. Klub nic neslibuje, nic neplatí a zároveň zůstává v hledáčku španělských médií.
Exkluzivitu ale Getafe nemá. Ramos je od prosince volný hráč a může jednat s kýmkoli. Kontakt s jeho bratrem znamená, že se dveře otevřely, ne že se za někým zavřely.
Co by Getafe ve čtyřicetiletém obránci dostalo
Ramos se narodil 30. března 1986. Kdyby v lednu podepsal, nastupoval by do LaLigy jako čtyřicátník. Na hřišti je teď necelý rok bez soutěžního zápasu na evropské úrovni. Čísla ze zámoří ale nejsou zanedbatelná. Podle oficiální rozlučky Monterrey odehrál od února do prosince 2025 celkem 34 zápasů a vstřelil 8 gólů v mexické lize, Leagues Cupu, Lize mistrů CONCACAF i na mistrovství světa klubů.
Klub odchod oznámil 18. prosince 2025, důvody ale neupřesnil. Sportovní prezident Tato Noriega podle listu El Financiero řekl jen to, že jednání o pokračování byla otevřená, ale klub už delší dobu viděl, jak obtížné bude se dohodnout, a nakonec „nebyla možnost, aby pokračoval“.
Co by tedy Getafe dostalo:
- Lídra do kabiny. Ramos byl kapitánem Realu při třech triumfech v Lize mistrů za sebou.
- Hrozbu ze standardek. Osm gólů za necelý rok v Monterrey není u stopera náhoda.
- Nulovou přestupovou částku. Volný hráč stojí jen plat.
- Okamžitou viditelnost. Při návratu jedné z největších postav Realu do LaLigy by o Getafe mluvilo celé Španělsko.
A kde je otazník? Tempo. LaLiga je rychlejší a intenzivnější než Liga MX a Ramos by po měsících bez zápasu potřeboval čas, aby se dostal do formy. Getafe by tak sázelo hlavně na zkušenost a nedávnou zápasovou praxi, ne na jistotu výkonu.
Domov důchodců, nebo levná zkratka ke kvalitě?
Přezdívka se nabízí sama. Carvajalovi je 34, Ramosovi 40, Parejovi 37. Všichni mají za sebou madridskou kapitolu, i když každý jinak dlouhou. Na profilu Realu Madrid figuruje Ramos mezi klubovými legendami se 671 zápasy, 101 góly a 22 trofejemi. Carvajal patřil k nejdéle sloužícím hráčům posledního desetiletí. Parejo do Realu jen nakoukl.
Podle nás ale Getafe nebuduje domov důchodců. Buduje levnou zkratku. Klub letos hraje kromě ligy i Evropskou konferenční ligu, v kalendáři má v říjnu a listopadu soupeře jako Lugano, Brighton nebo Saburtalo. Dva zápasy týdně vyžadují širší kádr a hráče, kteří nervozitu velkých zápasů nepoznají. Kupovat takovou zkušenost na přestupovém trhu je drahé. Získat ji zadarmo od hráčů, kterým končí smlouvy, je pro klub velikosti Getafe logická strategie.
Carvajal je důkazem, že to funguje i mimo tiskové zprávy. Nestal se maskotem na lavičce, ale hned nastoupil v základní sestavě a hrál, dokud mu stačily síly.
Návrat Ramose by navíc budil emoce ve dvou táborech. Fanoušci Realu by nejspíš reagovali nostalgií a zvědavostí. Sevilla, kam se Ramos jako odchovanec vrátil v roce 2023 a po jediné sezoně znovu odešel, by to brala citlivěji.
Kdy by mohl nastoupit a kde ho sledovat
Pokud by se Getafe v lednu rozhodlo a mělo by kam Ramose zaregistrovat, kalendář nabízí lákavou symboliku. První ligový zápas klubu v roce 2027 je 3. ledna na hřišti Realu Madrid. Pak následuje 10. ledna Elche venku a 17. ledna doma Athletic Bilbao. Debut na Bernabéu by byl filmový, reálnější je ale pozdější termín. Rozhodne registrace, fyzická připravenost i to, kdy se strany dohodnou.
V Česku by šlo Ramose v dresu Getafe sledovat v nabídce Oneplay, kde je LaLiga od léta 2026 součástí fotbalového balíku. Konkrétní zápasy se objevují podle aktuálního programu na kanálech skupiny Nova. Dá se čekat, že by Getafe s Ramosem přitáhlo pozornost hlavně v zápasech proti Realu, Barceloně, Atléticu nebo Seville. Hlavním lákadlem španělské ligy ale u nás dlouhodobě zůstane duel Realu s Barcelonou.
Torres zatím drží Ramosovo jméno ve stejné poloze jako trenér hráče na lavičce. Má ho po ruce a nepospíchá. Jestli si ho v lednu zavolá, rozhodne jeden odchod ze středu obrany.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle