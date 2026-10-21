Tato práce Čechům nevoní. Firmy přitom nabízejí až 120 000 Kč/měsíc a zoufale shánějí lidi

Portál řidiče zveřejnil výplatnici profesionálního řidiče, který za měsíc najel přibližně 9300 kilometrů a odpracoval 22 dní. Víkendy přitom trávil doma. Na účet mu přišlo 59 tisíc korun.
Na první pohled velmi slušný výdělek. Jenže hrubá mzda činila 57 547 korun a po odečtení daně a povinných odvodů z ní zůstalo 44 801 korun čistého. Zbývajících 14 199 korun tvořilo zahraniční stravné, tedy cestovní náhrady za pracovní cesty. Navíc více než polovinu hrubé mzdy v tomto konkrétním případě představovaly prémie.
Výplatnice tak ukazuje, proč je potřeba rozlišovat mezi mzdou a celkovou částkou, kterou řidič dostane na účet. Cestovní náhrady mohou příjem výrazně zvýšit, nejsou ale totéž co mzda.
Co říkají oficiální statistiky
Ještě střízlivější obrázek nabízejí data Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) za rok 2025. U řidičů nákladních automobilů bez tahačů činila průměrná hrubá mzda 39 966 korun měsíčně a medián 40 040 korun. U řidičů tahačů byl průměr 37 740 korun a medián 34 285 korun.
Medián je částka, která rozděluje zaměstnance na dvě poloviny. Polovina lidí v dané kategorii vydělávala méně a polovina více. Nejde tedy o nejnižší možnou mzdu, ale o užitečný údaj, který ukazuje, jaký výdělek je v profesi typický.
Aktuální nabídky přesto mohou být podstatně vyšší. Portál řidiče například zveřejňuje pozice pro řidiče mezinárodní dopravy s nabídkami kolem 50 až 70 tisíc korun měsíčně, u některých specializovaných přeprav i více. Objevují se také nabídky s částkami 80 nebo 90 tisíc korun. Podmínky se ale liší a je potřeba zjišťovat, zda inzerát uvádí hrubou mzdu, čistý příjem, nebo celkovou odměnu včetně dalších složek.
Částka 120 tisíc korun proto není běžným platem každého kamioňáka. Pokud ji firma nabízí, je důležité vědět, za jakých podmínek na ni lze dosáhnout.
Proč firmy řidiče tak obtížně shánějí
Problémem není jen výše výdělku. Řízení kamionu patří mezi profese, které zasahují do osobního života mnohem výrazněji než řada běžných zaměstnání. Zvlášť v mezinárodní dopravě může řidič trávit několik dní mimo domov, spát v kabině a přizpůsobovat svůj režim trase i potřebám zákazníků.
Řidič musí počítat s dopravními zácpami, čekáním na nakládku a vykládku i s hledáním místa k odpočinku. K tomu přibývá odpovědnost za těžké vozidlo a náklad. Práce vyžaduje soustředění, znalost předpisů a schopnost řešit nečekané situace.
Jak obtížné je získat nové zaměstnance, popsala také Martina Šmídlová z dopravní společnosti Šmídl Holding v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Zatímco dříve podle ní dokázala během víkendu nabrat dvacet řidičů, dnes se stejný počet snaží získat tým deseti lidí přibližně dva měsíce.
To dobře ukazuje, že dopravcům nestačí jen zveřejnit inzerát. Musí aktivně hledat zájemce a přesvědčit je, aby si vybrali právě jejich firmu.
Nestačí sednout za volant
K řízení těžkého nákladního automobilu je potřeba řidičské oprávnění skupiny C, pro soupravy s návěsem nebo přívěsem pak C+E. Profesionální řidič musí splňovat také požadavky na profesní způsobilost. Získání kvalifikace vyžaduje čas i peníze a zaměstnavatelé často hledají lidi, kteří už mají zkušenosti.
Ani všechny pozice přitom nenabízejí stejný pracovní režim. Někteří řidiči jezdí dlouhé mezinárodní trasy, jiní se vracejí domů každý den. Rozdíly jsou také v odměňování, typu nákladu a náročnosti práce.
Zájemce by se proto neměl rozhodovat jen podle nejvyšší částky v titulku inzerátu. Důležité je zjistit základní hrubou mzdu, výši prémií, cestovní náhrady, pracovní dobu a také to, jak často se bude vracet domů.
Řízení kamionu může být pro zkušeného řidiče cestou k dobrému výdělku. Dlouhé cesty, odpovědnost a čas strávený mimo rodinu jsou ale důvody, proč ani nabídka nadprůměrné mzdy nemusí stačit k tomu, aby dopravce rychle našel nové zaměstnance.
Zdroje článku: eurowag.com, portalridice.cz, zpravy.kurzy.cz, seznamzpravy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý