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Vepřové koleno v aspiku: Staročeská lahůdka v třpytivém rosolu, která se na stole nepřehlédne

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Vepřové koleno v aspiku patří k těm jídlům, která vypadají složitě, ale celou práci za vás odvede čas. Pomalý hrnec, pár zelenin a druhý den ráno máte na talíři něco, co v obchodě nekoupíte.
Fotografie k vepřovému kolenu v aspiku

Fotografie k vepřovému kolenu v aspiku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vepřové koleno v aspiku: Staročeská lahůdka v třpytivém rosolu, která se na stole nepřehlédne
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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