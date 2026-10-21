Vepřové koleno v aspiku: Staročeská lahůdka v třpytivém rosolu, která se na stole nepřehlédne

v aspiku jsem měla dlouho zařazené někam k Vepřové koleno řeznickému pultu, ranním směnám a jídlům, do kterých se doma pouští jen hodně odhodlaný člověk. Pak mi soused donesl ochutnat verzi z pomalého hrnce a ten respekt rychle opadl. Nejde o žádnou tajnou řeznickou vědu. Spíš o slušné maso, dost času a trochu trpělivosti. Výsledkem je pevný, čistý rosol s kusy masa, který si na s hořčicí a cibulí s chlebu konzervou jednoduše nespletete.
Celé je to překvapivě
prosté. Maso se v udělá skoro bez zásahu. Stačí devět hodin v aspiku pomalém hrnci na nejnižší stupeň a vepřové koleno, kousek hlavy i pár kůží změknou tak, že se maso od kosti oddělí prakticky samo. Rosol se vytvoří z kolagenu v kůžích a kostech, takže pokud má vývar čas a je v něm dost pojivové tkáně, není potřeba sahat po . Pak už jen přecedit přes plátno, maso rozložit do formy a nechat pracovat lednici. Do rána bývá hotovo. želatině
Můj tip: Koleno před dlouhým vařením krátce povařte samostatně a první vodu vylijte. Na první pohled to vypadá jako zdržování, ale vyplatí se. Pryč jde pěna i drobné nečistoty, vývar je potom znatelně čistší a aspik nemívá šedavý zákal. Až potom má smysl přidat zeleninu, koření a nechat všechno pomalu táhnout doměkka. Recept na domácí vepřové koleno v aspiku z pomalého hrnce
Celková délka přípravy: přibližně 10 hodin + chlazení přes noc Ingredience k přípravě
Maso a základ: 1 větší vepřové koleno o hmotnosti asi 1,2 až 1,5 kg 300 g vepřové hlavy nebo laloku 200 g vepřových kůží
Zelenina a koření: 2 mrkve 1 menší cibule, může být i se slupkou kvůli barvě vývaru ½ menšího celeru 1 svazek petrželové natě 10 kuliček celého pepře 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy 4 stroužky česneku sůl podle chuti
Podávání: chléb nebo tmavý rohlík hořčice syrová cibule Postup přípravy vepřového kolena v aspiku
1. Koleno, kůže a kousek vepřové hlavy vložte do hrnce, zalijte studenou vodou a přiveďte k varu. Vařte 10 až 15 minut. Potom vodu úplně slijte a maso opláchněte. Právě tenhle krok hodně ovlivní, jestli bude aspik čirý, nebo zakalený.
2. Opláchnuté maso přesuňte do pomalého hrnce. Přidejte
mrkev, cibuli se slupkou, pokud chcete vývar zlatavější, celer, česnek, pepř, nové koření, bobkový list a petrželovou nať. Dolijte vodu tak, aby bylo maso celé ponořené.
3. Pomalý hrnec nastavte na první stupeň a nechte vařit
9 hodin. Bez pomalého hrnce to jde také, jen na sporáku. Hrnec přiklopte a nechte velmi mírně táhnout asi 3 až 4 hodiny, dokud maso nezačne samo odpadávat od kosti. Foto: Cooky.cz, Vepřové koleno v aspiku: Staročeská lahůdka v třpytivém rosolu, která se na stole nepřehlédne
4. Hotový vývar opatrně přeceďte přes husté plátno nebo jemné sítko do čistého hrnce. Maso nechte pár minut zchladnout, aby se s ním dalo pracovat, a potom ho oberte od kostí. Kůže nakrájejte na menší kousky.
Vývar ochutnejte
5. Měl by být o něco slanější než běžná polévka, protože po vychlazení se chuť ztlumí. Pokud je potřeba, dosolte.
6. Do formy, klidně obyčejné chlebové, rozložte
obrané maso a nakrájené kůže. Zalijte přecezeným vývarem tak, aby bylo všechno ponořené. Nechte chvíli stát na lince, potom formu přesuňte do lednice.
7. Aspik nechte tuhnout nejméně
8 hodin, nejlépe přes noc. Ráno by měl držet tvar a dát se čistě krájet.
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8. Před podáváním ponořte formu na krátký okamžik do teplé vody, aby se aspik uvolnil od stěn. Vyklopte ho na prkénko a krájejte na plátky silné zhruba 1,5 centimetru. Nejlépe chutná na chlebu potřeném
hořčicí, s kolečky syrové cibule navrch. Tipy redakce: Čirost aspiku: Nejvíc udělá první krátké povaření masa a potom trpělivé vaření bez prudkého bublání. Jakmile vývar začne divoce vřít, snadno se zakalí a ani poctivé plátno už to úplně nezachrání. Přirozené tuhnutí bez želatiny: Pokud aspik po vychlazení nedrží, jak by měl, příště přidejte víc kůží nebo vepřové nožičky. Mají hodně kolagenu, který rosol přirozeně zpevní. Skladování: V uzavřené formě nebo dóze vydrží aspik v lednici 4 až 5 dní. Do mrazáku bych ho nedávala. Po rozmrazení se rosol často rozpadne a výsledek bývá vodnatý. Variace s kapií nebo olivami: Před zalitím vývarem můžete do formy přidat nakrájenou kapii nebo olivy. Na řezu pak aspik připomíná výrobky ze specializovaných uzenářství a působí o něco výrazněji. Koření podle chuti: Někdo přidává kmín a trochu chilli, což bývá známé hlavně z průmyslově vyráběných aspiků. Použít se dají, ale s mírou, aby nezakryly chuť masa.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline