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Cynismus jako štít před hanbou. A břemeno všech, kdo ho drží pořád před sebou

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Cynismus není vrozenou vlastností jednotlivce. Je to obranný mechanismus, který se rozvíjí a upevňuje v prostředí definovaném hesly typu „šikanuj, nebo budeš šikanován“, „ponižuj, nebo budeš ponížen“, „ovládej, nebo budeš ovládán“. Přesně takovou kulturu můžeme rozpoznávat ve způsobu veřejné komunikace Filipa Turka, Petra Macinky a dalších představitelů vládní koalice. Co má společného situace, kdy
profimedia-1030234022

profimedia-1030234022

Zdroj: Filip Turek. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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