Charvátová byla diskvalifikována kvůli novému pravidlu v biatlonu. Stačilo, že sáhla na popruh o vteřinu dřív

Neděle 18. října, mnichovský olympijský park, kvalifikace ženského supersprintu na kolečkových lyžích. Charvátová přijíždí ve vysokém tempu ke střelnici a dělá to, co dělala tisíckrát předtím. Ještě před střeleckou podložkou zasune ruku pod řemen zbraně, aby ji pak mohla rychleji sundat. Dřív to byl běžný pohyb, který šetřil zlomky sekundy. Letos to znamenalo diskvalifikaci. Česká biatlonistka pro Českou televizi popsala, že pravidlo, které platí od léta, zná a snaží se pohyb přeučit, jenže v závodním tempu jí naskočil návyk, který dělala celý život. Na tom je celý příběh postavený: nové pravidlo netrestá neznalost, ale automatismus.
Co přesně říká článek 8.5.4
Znění je v aktualizovaných pravidlech IBU formulované bez prostoru pro výklad. Podle článku 8.5.4 musí mít závodník při příjezdu na střeleckou podložku i při jejím opouštění nosný popruh zbraně plně na obou ramenech a obě paže plně uvnitř popruhu. Sundávání zbraně smí začít až ve chvíli, kdy závodník na podložku dorazí.
Časový práh pravidlo nezná. Nerozlišuje, jestli šlo o okamžik, nebo o celý dojezd. Rozhoduje viditelný stav: jakmile ruka vyklouzne z popruhu nebo začne příprava na sundání zbraně ještě před podložkou, jde o porušení bezpečnostních pravidel střelby. Za to pravidla IBU počítají s diskvalifikací. Rozhodčí si přitom mají podle pravidel všímat chyb během závodu a reagovat bez prodlení, což se v Mnichově stalo.
Nejde tedy o lokální výklad mnichovských činovníků. Pravidla platí pro všechny akce IBU a na dalších mezinárodních závodech také, pokud pořadatel v pozvánce neuvede schválené odchylky.
Dřív stačil popruh na rameni
Rozdíl proti minulosti vypadá na papíře nenápadně, v praxi ale mění techniku dojezdu. Starší formulace zakazovala sundat popruh z ramene dřív, než závodník dosáhl podložky. Mezera v ní byla zřejmá: dokud popruh formálně zůstal na rameni, mohl závodník s přípravou začít už v posledních metrech. Ruka pod řemenem, povolení, pootočení ramene. Všechno se dalo stihnout v pohybu.
Nové znění, jak ukazuje i dokument se sledováním změn po technické komisi a kongresu 2026, tuto šedou zónu zavřelo. Nestačí mít popruh na rameni, obě paže musí být plně uvnitř. Přípravný pohyb, který elitní biatlonisté roky pilovali jako úsporu času, je nově přestupek.
Podle nás proto sankce působí tvrdě jen na první pohled. Kdyby IBU podobné porušení tolerovala jako drobnost, závodníci by se ke starým zvykům postupně vraceli. Přísnost trestu je samotným smyslem změny.
Proč IBU utahuje šrouby
Konkrétní incident, na který by pravidlo o popruzích reagovalo, oficiální dokumenty neuvádějí. Český zdroj TN.cz výslovně píše, že nejde o reakci na jednu konkrétní událost, a jako možný praktický faktor zmiňuje případy, kdy se závodníkům do popruhů zamotávaly brýle. IBU změny rámuje šířeji: bezpečnostní nároky na manipulaci se zbraní rostou uvnitř sportu i mimo něj a federace chce udržet co nejvyšší standardy i důvěru veřejnosti.
Pravidlo o popruzích proto patří do stejného balíku jako povinné bezpečnostní značky ve zbraních. Biatlonisté budou mít v hlavni barevný praporek nebo zámek jako viditelný signál, že v komoře není náboj. Rozhodčí ho odebere při finální kontrole před startem a po závodě se značka vrací zpět do zbraně.
Logika je v obou případech stejná. Zbraň má mimo podložku zůstat v předepsané nosné poloze, s hlavní nahoru, a s manipulací se nemá začínat za jízdy. Biatlon se tak přibližuje sportovní střelbě, kde je přesná procedura stejně důležitá jako přesná muška.
Přeučit tělo, ne hlavu
Charvátová nebyla v Mnichově jediná. Ve stejné ženské kvalifikaci byly podle Sport.cz, TN.cz i francouzského webu Biathlon Live diskvalifikovány také Dánka Leonora Roenhedeová a Řekyně Konstantina Charalambiduová, rovněž za předčasné zahájení sundávání zbraně. Tři případy v jediném závodě ukazují, že nejde o individuální selhání, ale o plošný problém se zažitým pohybem.
Sportovně přišla česká reprezentantka o málo. Na střelnici se jí nedařilo a podle dostupných zpráv by do finále stejně nepostoupila. Daleko větší váhu má incident jako varování. Pokud reflex selže v říjnovém závodě na kolečkových lyžích, může stejně dobře selhat v prosinci ve Světovém poháru, kde se o každou pozici bojuje v sekundách.
Pro trenéry z toho plyne nepříjemný úkol. Dojezd na střelnici se trénuje tisíckrát za sezonu a pohyb ruky k řemenu je u zkušených závodníků uložený hlouběji než vědomé rozhodnutí. Přeučit ho znamená zpomalit, zautomatizovat nový sled a pak ho znovu zrychlit pod tlakem. Dá se čekat, že celé týmy budou tuto pasáž tréninku v příštích týdnech rozebírat po jednotlivých krocích.
Mnichov jako první ostrá zkouška
Loop One Festival byl ideálním místem, kde se nové zvyky prověřily. Oficiální přehled IBU ho představoval jako dvoudenní akci se 60 špičkovými biatlonisty v otevřeném areálu kolem olympijského jezera, tedy krátce po vydání pravidel pro sezonu 2026/2027. Víkend ovládl Švéd Martin Ponsiluoma, který vyhrál obě kvalifikace i obě finále a trefil 54 z 60 ran.
Čeští muži měli zastoupení ve finále v obou dnech. Jonáš Mareček skončil v sobotu dvanáctý, Tomáš Mikyska v neděli osmý. Michal Krčmář a Vítězslav Hornig z rozjížděk nepostoupili.
Ostrá sezona začíná 26. listopadu v Kontiolahti. Od nového ročníku se mění i klíč pro závody s hromadným startem: nominaci získá 20 nejlepších z celkového pořadí Světového poháru a 10 nejlepších z dané zastávky mimo tuto dvacítku. První hromadné starty přijdou podle Sport.cz v prosinci při třetí zastávce v Annecy-Le Grand-Bornand.
Do té doby musí Charvátová i další závodníci zvládnout pohyb, který zní banálně: dojet na podložku s oběma rukama v popruzích a teprve tam sáhnout po zbrani. V Mnichově se ukázalo, že právě takové detaily rozhodují o tom, jestli závodník vůbec dostane výsledek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta