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Jód potřebuje štítná žláza. Jenže víc neznamená lépe: kdy ho máme dost a kdy si můžeme uškodit

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Jód je malý minerál s velkým úkolem: bez něj štítná žláza neumí správně vyrábět hormony. Zároveň ale patří k živinám, u nichž může problém vzniknout na obou stranách — při nedostatku i při nadbytku. K říjnovému dni prevence poruch z nedostatku jódu proto dává větší smysl než další seznam příznaků jedna jednoduchá otázka: máme ho vlastně tak akorát?
Jód potřebuje štítná žláza. Jenže víc neznamená lépe: kdy ho máme dost a kdy si můžeme uškodit

Jód potřebuje štítná žláza. Jenže víc neznamená lépe: kdy ho máme dost a kdy si můžeme uškodit

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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