Jód potřebuje štítná žláza. Jenže víc neznamená lépe: kdy ho máme dost a kdy si můžeme uškodit

Jód je jedna z těch živin, které se do běžného života vejdou v množství menším než špetka soli, ale bez nich tělo neumí dělat svou práci. Štítná žláza ho potřebuje k tvorbě hormonů, které se podílejí na regulaci metabolismu, růstu a vývoje.
Pro dospělého člověka uvádí americký National Institutes of Health doporučený příjem 150 mikrogramů denně; v těhotenství a při kojení potřeba stoupá. To jsou mikrogramy, ne miligramy — a právě ten rozdíl stojí za pozornost, protože u jódu opravdu neplatí, že čím víc, tím lépe.
Kde jód běžně bereme
V evropském prostředí stojí prevence nedostatku hlavně na jodizované soli a potravinách, které jód přirozeně obsahují nebo ho získávají v rámci potravinového řetězce. Mezi typické zdroje patří mořské ryby a další plody moře, mléko a mléčné výrobky, vejce a právě jodizovaná sůl.
Obsah v jednotlivých potravinách ale kolísá a například efektní růžová himálajská nebo mořská sůl nemusí být jodizovaná vůbec. Pokud ji používáš výhradně, stojí za to podívat se na etiketu místo automatického předpokladu.
Kdo může být k nedostatku náchylnější
Větší pozornost dává smysl u lidí, kteří dlouhodobě nejí ryby, vejce ani mléčné výrobky a zároveň nepoužívají jodizovanou sůl. NIH mezi rizikovější skupiny řadí mimo jiné vegany a lidi, kteří tyto potraviny výrazně omezují.
Zvláštní kapitolou je těhotenství: dostatek jódu je důležitý pro vývoj plodu a potřeba je vyšší než u běžné dospělé populace. To ale není pozvánka k samostatnému vysokodávkovému suplementování; vhodnost doplňku je lepší řešit s lékařem nebo nutričním odborníkem, zvlášť pokud už existuje onemocnění štítné žlázy.
Řasa není automaticky zdravější verze soli
Největší zmatek vzniká ve chvíli, kdy se z jódu udělá wellness zkratka pro „lepší štítnou žlázu“. Některé mořské řasy mohou mít jódu velmi mnoho a obsah se mezi druhy i výrobky dramaticky liší. Nadbytek přitom může u citlivých lidí narušit funkci štítné žlázy podobně jako nedostatek.
NIH uvádí pro dospělé horní tolerovatelnou hranici 1 100 mikrogramů denně ze všech zdrojů dohromady. Není to cílová dávka, ale strop, nad který by dlouhodobý příjem bez lékařské indikace neměl mířit.
Co si z toho vzít bez počítání mikrogramů
Pokud jíš pestrou stravu a používáš jodizovanou sůl, není důvod dělat z jódu každodenní matematiku. Mnohem užitečnější je zkontrolovat dvě praktické věci: zda sůl, kterou používáš, opravdu jodizovaná je, a zda v jídelníčku máš některý z běžných zdrojů jódu. A pokud jsi těhotná, kojíš, jíš striktně vegansky nebo máš onemocnění štítné žlázy, řeš suplementaci individuálně. Jód je dobrý příklad živiny, kde nejchytřejší strategie není maximalizovat, ale trefit správné množství.
Text má informativní charakter a nenahrazuje lékařské doporučení. Pokud máš diagnostikované onemocnění štítné žlázy, jsi těhotná nebo kojíš, případně zvažuješ doplněk s vyšší dávkou jódu či přípravky z mořských řas, prober vhodný příjem s lékařem.
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Zdroje: NIH Office of Dietary Supplements – Iodine: Health Professional Fact Sheet [1], NIH Office of Dietary Supplements – Iodine: Consumer Fact Sheet [2].