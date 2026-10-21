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Z Antarktidy se utrhly dva obří ledovce a valí se k britskému ostrovu

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Jeden ledovec velký jako Londýn a druhý o něco menší putují po moři už více než tři roky. Teď se přibližují k Jižní Georgii, odlehlému britskému zámořskému území v jižním Atlantiku.
Z Antarktidy se utrhly dva obří ledovce a valí se k britskému ostrovu

Z Antarktidy se utrhly dva obří ledovce a valí se k britskému ostrovu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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