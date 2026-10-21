Jablečný koláč nemusíte péct jen na podzim. Tahle ovocná klasika chutná skvěle po celý rok

na plech je přesně ten typ Jablečný koláč , který se doma pekl hlavně tehdy, když se v míse začala kupit moučníku jablka a nikomu se nechtělo trávit celé odpoledne u kuchyňské linky. Francouzská verze s pečlivě vyskládanými plátky a lesklou meruňkovou glazurou má samozřejmě svoje místo. Tenhle koláč je ale víc do běžného provozu: upeče se celý plech, nakrájí se na čtverce a ke kávě nebo dětem na je během chvíle hotovo. svačinu
Jednu drobnost se vyplatí nepodcenit:
jablka je potřeba pořádně vymačkat. Když v nich zůstane příliš šťávy, spodní vrstva těsta nasákne a koláč ztratí to, co na něm bývá nejlepší. Náplně se sem dává opravdu dost, běžně 1,5 až 2 kg, takže jablka nehrají jen roli tenké ovocné vrstvy. Francouzské koláče často sází na tenké plátky ovoce a lesk z džemu, tahle domácí podoba stojí spíš na vysoké vrstvě strouhaných jablek, skořici a obyčejné praktičnosti. Recept na poctivý jablečný koláč na plech
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme
Těsto: 600 g hladké mouky 250 g másla 250 g moučkového cukru 1 špetka soli 2 ks vajec 1 ks prášku do pečiva
Jablečná náplň: 1,5 až 2 kg nastrouhaných jablek 250 g krystalového cukru 2 ks vanilkového cukru 1 lžíce mleté skořice Postup přípravy jablečného koláče
1. Z
mouky, másla, moučkového cukru, soli, vajec a prášku do pečiva vypracujte hladké těsto. Rozdělte ho na dvě části. Jednu dejte na chvíli do lednice, později se s ní bude lépe zacházet.
2. Plech vymažte tukem, případně ho vyložte pečicím papírem. První polovinu těsta rozválejte, nebo ji jednoduše prsty natlačte na dno plechu. U podobného koláče není potřeba řešit každý milimetr okraje.
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3.
Jablka oloupejte, nastrouhejte a opravdu důkladně z nich vymačkejte přebytečnou šťávu. Pak je smíchejte s krystalovým cukrem, vanilkovým cukrem a skořicí.
4. Jablečnou směs rozprostřete rovnoměrně na spodní vrstvu těsta. Druhou polovinu těsta rozválejte a položte navrch. Pokud se těsto láme, lepí nebo na válení zkrátka není nálada, nastrouhejte ho nahrubo přímo na jablka.
5. Koláč vložte do trouby předehřáté na
180 °C a pečte přibližně 30 minut, až povrch lehce zezlátne. Nekrájejte ho hned po vytažení. Teplý sice voní nejlíp, ale řezy se snadno rozpadají a na talíři pak nevypadají nic moc.
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem
TIP: U hodně šťavnatých jablek pomůže lžíce strouhanky vmíchaná do náplně. Zachytí část vlhkosti a spodní plát zůstane pevnější, bez zbytečně rozmáčeného středu. Co když chcete jinou verzi?
Připravit se dá i uhlazenější varianta. Některé recepty pracují s tenkými plátky jablek, které se po upečení potírají meruňkovým džemem, aby povrch získal pěkný lesk. Na návštěvu to vypadá dobře, hlavně když si člověk dá práci se skládáním. Pro obyčejný domácí plech ale bývá praktičtější strouhaná náplň. Je rychlá, šťavnatá a v každém kousku je jí dost, což se u jablečného koláče počítá.
Do jablek můžete přidat i trochu citronové šťávy, podobně jako u dalších jablečných koláčů. Náplň pak nepůsobí tak ploše sladce a dostane svěžejší chuť. Pokud používáte kyselejší jablka, cukru klidně uberte. Obyčejný jablečný koláč na plech nemusí být přeslazený, aby byl dobrý.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline