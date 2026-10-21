Na Temu jsem si objednala zahradní domek za 2009 Kč. Celá ulice je v šoku a nechápou, co do něj dávám

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Kdo bydlí v domku nebo na zahradě, ten ví, že místo se tam ztrácí nepozorovaně. Sekačka, křovinořez, kola pro celou rodinu, pytle se zeminou, zbytky stavebního materiálu a venkovní nábytek zaplní garáž i dílnu dřív, než si člověk stihne všimnout. A když už se o novém úložném prostoru začne uvažovat, přijde chladná sprcha: klasický dřevěný domek nebo zděná kůlna stojí desítky tisíc korun, k tomu patří vyřizování, betonové základy a spousta namáhavé práce.
Když sousedé stojí u plotu a nevěří vlastním očím
Při listování nabídkou na Temu mi proto padl do oka velký venkovní přístřešek s bočními stěnami. Cena? 2009 Kč. Ani jsem dlouho neváhala. Řekla jsem si, že za takovou částku se nedá moc prohloupit, a objednávku odeslala.
Zásilka mě překvapila. Čekala jsem těžké palety, jenže přišlo kompaktní balení, které by u tak velké stavby nikdo nehádal. Uvnitř byla přehledně roztříděná konstrukce z ocelových trubek s ochrannou povrchovou úpravou a pevná krycí plachta.
Montáž zvládne průměrný kutil s trochou trpělivosti během jednoho odpoledne. Trubky do sebe zapadají pomocí spojek, plachta se pak jen napne a připevní k rámu. Sotva stavba stála, začala se ulicí šířit zpráva. Sousedé postávali u plotu, vyptávali se a nechápali, jak může tak rozměrná konstrukce stát necelé dva tisíce.
Právě tady je ale potřeba počítat s realitou. Nejde o kamennou zeď, nýbrž o lehkou, rozebíratelnou stavbu. Přiložená lanka a kolíky proto doporučuji doplnit o další zajištění patek nebo je zatížit dlaždicemi, zvlášť na větrném pozemku. Podobně je dobré zimu neignorovat: těžký mokrý sníh je třeba ze střechy průběžně odstraňovat, aby se tenké trubky neprohnuly.
Co všechno se do něj vejde a proč je tak univerzální
Největším překvapením je vnitřní prostor. Podle varianty měří šířka kolem tří metrů a délka šest až devět metrů, takže se dostáváme na desítky metrů čtverečních krytého prostoru. Dovnitř jsem odstěhovala vše, co dosud překáželo na dvoře i v domě: zahradní techniku, regály s bednami nářadí, nábytek na terasu i skládací bazén. Prostor zvládne pojmout i větší stroje, od traktůrku po vertikutátor.
Díky podchozí výšce poslouží také jako plachtová mobilní garáž pro osobní auto, motorku, čtyřkolku nebo přívěs. Kdo hledá tento typ výrobku, narazí na něj i pod označením párty stan, a právě jako stan se hodí na rodinné oslavy a zahradní akce.
Velkou výhodou je i variabilita. Boční stěny lze sundat nebo upravit podle potřeby. Když stačí jen stříška proti slunci a dešti, ponechá se pouze horní díl. S nasazenými bočnicemi vznikne uzavřený prostor bez průhledu zvenčí, kde jsou věci chráněné před prachem, listím i počasím. Plachta je obvykle z lehkého polyethylenu s UV filtrem, což vysvětluje nízkou cenu i malou hmotnost balíku.
Z posměchu zájem
Z praktického hlediska hodnotím nákup velmi kladně: poměr ceny a užitné hodnoty je u podobných řešení těžko k překonání. Za něco málo přes dva tisíce korun jsem získala funkční a dostupnou cestu, jak rozšířit úložné kapacity kolem domu.
Ti sousedé, kteří zprvu kroutili hlavou, se dnes ptají na odkaz a o podobném skladu přemýšlejí sami. Vyplatí se tedy zbytečně utrácet desetitisíce za pevnou stavbu, když lehké řešení zvládne totéž za zlomek?
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská