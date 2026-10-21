Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Na Temu jsem si objednala zahradní domek za 2009 Kč. Celá ulice je v šoku a nechápou, co do něj dávám

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Objednávka za 2009 Kč dorazila v malém balení. Po odpoledni práce stála na zahradě stavba, která rozvířila celou ulici.
Na Temu jsem si objednala zahradní domek za 2009 Kč. Celá ulice je v šoku a nechápou, co do něj dávám

Na Temu jsem si objednala zahradní domek za 2009 Kč. Celá ulice je v šoku a nechápou, co do něj dávám

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Nejlepší evropská destinace pro podzimní dovolenou. Vzduch 25 °C, teplé moře a každý druhý drink zdarma
Nejlepší evropská destinace pro podzimní dovolenou. Vzduch 25 °C, teplé moře a každý druhý drink zdarma
Lidé narození v těchto měsících žijí nejdéle. Lékaři vysvětlují proč
Lidé narození v těchto měsících žijí nejdéle. Lékaři vysvětlují proč

Nejde o horoskopy. Vědci zjistili, že měsíc narození souvisí s šancí dožít se stovky. Proč?

Proč jsou modré oči horší než ty ostatní. Lékař vysvětluje jejich nevýhodu
Proč jsou modré oči horší než ty ostatní. Lékař vysvětluje jejich nevýhodu

Modré oči uchvátí na první pohled. Oční lékaři ale upozorňují na vlastnost, o které se mluví méně.

Z podobných talířů jedl v Československu každý. Teď je sběratelé vykupují za 10 000 Kč a více
Z podobných talířů jedl v Československu každý. Teď je sběratelé vykupují za 10 000 Kč a více

Sváteční servis z babiččina obýváku. Sběratelé za některé kusy platí desetitisíce. Máte ho taky?

KVÍZ: Pamatujete si hity, které hrály na každé diskotéce? Tenhle hudební kvíz vás vrátí do devadesátek
KVÍZ: Pamatujete si hity, které hrály na každé diskotéce? Tenhle hudební kvíz vás vrátí do devadesátek

Vraťte se s námi do éry kazeťáků, walkmanů a MTV. Připravili jsme pro vás kvíz plný největších hitů 90....

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.