UFC prý říká bojovníkům, jak mají zápasit, a pak je vyhodí. Mokaev promluvil po dalším kontroverzním propuštění

Nejdřív zazvoní telefon, pak teprve přijde klec. Takhle to podle Muhammada Mokaeva chodí v UFC, největší světové MMA organizaci, s bojovníky, kteří soupeře radši pokládají na zem, než aby s nimi mlátili o mříž. Stejnou výtku vytáhl už v létě 2024, když sám po sedmi výhrách v organizaci o místo přišel, a 20. října 2026 ji zopakoval kvůli Faridu Basharatovi. Redakce MMAmag proto prošla sedm Basharatových zápasů v UFC a starší vyjádření šéfa organizace, protože jedna věta z roku 2024 celou debatu posouvá jinam.
Mokaev popsal telefonát, který si žádná organizace nenahrává
Muhammad Mokaev, 26letý britský bojovník s bilancí 17-0-0, který v UFC nastupoval v muší váze do 57 kg, zveřejnil svůj text na síti X 20. října 2026. Jeho příspěvek citují shodně MMA Fighting i Sherdog.
„Když bojovníci dostávají od šéfů telefonáty ve stylu ‚jestli budeš dál takhle wrestlit, vyletíš‘, tak jim v podstatě říkáte, jak mají zápasit,“ napsal Mokaev (When fighters are getting phone calls from bosses telling them, „If you keep wrestling like that, you’re going to get cut“). A hned se ptá: „Kdy už se překročí čára? Není tohle ovlivňování soutěže?“ Závěr míří na nálepky: „Pouštějte si bojovníky, jak chcete. Jen jim cestou ven neničte kariéru.“
Farid Basharat, 29letý britský bojovník afghánského původu v bantamové váze do 61 kg, má bilanci 16-0-0 a v UFC vyhrál všech sedm zápasů. Poslední zápas v UFC měl 11. července 2026 a o vyhazov uprostřed kontraktu nešlo: smlouva doběhla a nová nepřišla. Jestli za tím byl styl, mělo by to jít vyčíst z jeho zápasů.
Sedm výher a jedna věc, kterou Basharat skoro nedělal
Ze zápasové historie v databázi FightMatrix, kterou redakce MMAmag porovnala s veřejně dostupnými profily, plyne jediná odpověď. Basharat vyhrál v UFC všech sedm zápasů, jenže pouze jeden ukončil před limitem submisí, zbylých šest skončilo na body. Poměr 6 ze 7 dává zhruba 86 % výher, které doputovaly až k rozhodčím. Z celkových 16 výher jich 7 ukončil před limitem a 9 vyhrál na body, tedy zhruba 43,8 % finiší.
V organizaci OKTAGON MMA, největší české organizaci, vypadal jinak: na turnaji OKTAGON 26 24. července 2021 ukončil Janneho Elonena-Kulmala submisí ve 3. kole.
Čísla ukazují jen tolik, že materiál pro vyprávění o bodovači existuje. Žádné veřejné vyjádření UFC ani jejího vedení neoznačilo Basharatův styl za důvod, proč novou smlouvu nedostal. Šéf organizace ale jednu podobnou větu sám řekl na kameru, a to v roce 2024.
Dana White už jednou řekl víc, než musel
V dostupných přepisech a záznamech obou tiskových konferencí dohledala redakce MMAmag dvě věty generálního ředitele UFC Dany Whitea, mezi nimiž jsou přes dva roky. Po turnaji UFC 304, o kterém MMA Fighting psal 28. července 2024, se ho ptali na Mokaeva a on odpověděl: „Jo, přesně to klukům říkáme. Říkáme klukům, jak mají zápasit.“ (We tell guys how to fight.) Dodal, že matchmakeři nejsou Mokaevovými fanoušky z mnoha důvodů a že šlo o víc než jen o styl.
Po turnaji UFC Edmonton ze 17. října 2026 u Basharata řekl jen: „Když jsi 16-0, máš sedm výher v UFC a nedostaneš novou smlouvu, určitě k tomu existuje důvod.“ Konkrétní incident nejmenoval, o lidech, se kterými se špatně jedná, mluvil obecně a podle MMA Fighting mu nikdo doplňující otázku nepoložil. Nálepku „blbě se s ním jednalo“ vnesl k Basharatovi do debaty až Mokaev.
Sám Basharat podle MMA Fighting na sociálních sítích odmítl, že by odmítal zápasy nebo dělal problémy, a chce si očistit jméno. A Mokaev není nestranný svědek, s UFC má vlastní nevyřízený účet. Proto taky mluví.
Nejdražší věta v MMA nestojí v žádné smlouvě
KOMENTÁŘ Ušlou výplatu spočítáte. Pověst ne. A právě ta je u bojovníka bez smlouvy ta nejdražší položka, protože se s ní jde vyjednávat jinde.
V tomhle sportu se neobchoduje jen s bilancí, ale i s tím, jak snadné je s někým dělat byznys. Neurčité „existuje důvod“ z úst nejvlivnějšího promotéra oboru se nedá vyvrátit, protože není co vyvracet. UFC přitom má plné právo nikomu novou smlouvu nedat a nic veřejně nerozebírat. Jenže mlčet a naznačovat nejsou dvě jména pro totéž.
Mokaev má po odchodu z UFC bilanci 4-0-0 a tři z těch výher ukončil před limitem, takže konec v největší organizaci není konec kariéry, jen ztráta největšího jeviště. Telefonát, o kterém mluví, se nikde nenahrává a v žádné smlouvě nestojí. Proto ho nikdo nikdy nepotvrdí ani nevyvrátí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková