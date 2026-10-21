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Zaprášená africká fialka přestane kvést, protože listy nepropustí světlo. Vyčistíte ji za minutu bez vody a bez poškození

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Prach na chlupatých listech africké fialky stíní a bere rostlině energii na květy. Náprava zabere minutu: suchý štěteček a zálivka jen zespodu.
Zaprášená africká fialka přestane kvést, protože listy nepropustí světlo. Vyčistíte ji za minutu bez vody a bez poškození

Zaprášená africká fialka přestane kvést, protože listy nepropustí světlo. Vyčistíte ji za minutu bez vody a bez poškození

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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