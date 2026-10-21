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Téměř 32 tisíc odběratelů v Praze se musí připravit na odstávku pitné vody

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Už dnes večer začne v části Prahy odstávka pitné vody, která potrvá až do čtvrtečního odpoledne. Kvůli havárii vodovodu se omezení…
PVK-Pitna-voda

PVK-Pitna-voda

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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