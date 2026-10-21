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Kolegům ve zbrojovce namíchal smrtící nápoj. Žalobce žádá trest až 25 let vězení

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Výjimečný trest ve výměře 23 až 25 let žádá žalobce pro muže z Olomoucka obžalovaného z vraždy, pokusu o vraždu a přípravy vraždy. Muž je souzen za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce a kvůli otráveným nástrahám na olomoucké bezdomovce. Údajně připravoval také výbušný systém i pro případ zásahu p
Kolegům ve zbrojovce namíchal smrtící nápoj. Žalobce žádá trest až 25 let vězení

Kolegům ve zbrojovce namíchal smrtící nápoj. Žalobce žádá trest až 25 let vězení

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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