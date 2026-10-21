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Nejdražší káva světa projde střevy cibetky. Mikrobiom zvířete v zrnech zvýší tuky a sníží kafein, výsledek chutná neobvykle

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Říjnová studie v Scientific Reports přinesla tvrdá čísla: střeva cibetky palmové zvyšují v kávových zrnech obsah tuku o 40,7 % a dvě mastné kyseliny spojované s mléčným aromatem vyskočí až dvanáctinásobně.
Nejdražší káva světa projde střevy cibetky. Mikrobiom zvířete v zrnech zvýší tuky a sníží kafein, výsledek chutná neobvykle

Nejdražší káva světa projde střevy cibetky. Mikrobiom zvířete v zrnech zvýší tuky a sníží kafein, výsledek chutná neobvykle

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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