Nejdražší káva světa projde střevy cibetky. Mikrobiom zvířete v zrnech zvýší tuky a sníží kafein, výsledek chutná neobvykle

Šedesát osm vzorků trusu volně žijících cibetek z pěti plantáží v indickém Kodagu, nepražená robusta pod mikroskopem plynové chromatografie, a výsledek, který poprvé dává exotické pověsti kopi luwak konkrétní chemickou oporu. Tým vědců z Mangalore University porovnal zrna vytažená z cibetčího trusu s ručně sklízenými kontrolními zrny ze stejných oblastí. Celkový tuk stoupl z 5,9 % na 8,4 %, tedy o 2,4 procentního bodu. Ještě dramatičtěji se proměnily dvě složky lipidového profilu: methylester kyseliny kaprylové narostl zhruba 9,9krát, methylester kyseliny kaprové dokonce 11,9krát. Právě tyto dvě látky potravinářská chemie spojuje s mléčnějšími, krémovějšími tóny v aroma. Kopi luwak tak dostává měřitelný argument pro svou prémiovou pověst, byť s důležitými výhradami, ke kterým se dostaneme.
Co se děje uvnitř cibetky: fermentace, enzymy a unikátní bakterie
Cibetka palmová asijská (
Paradoxurus hermaphroditus) si z kávovníkových keřů vybírá nejzralejší třešně. Dužninu stráví, tvrdá zrna projdou kompletním trávicím traktem, a právě v něm se odehrává klíčová proměna. Kyselé až neutrální pH žaludku a střev, hydrolytické enzymy a specifické mikrobiální prostředí společně působí na povrch i vnitřní strukturu zrna po dobu dvanácti až čtyřiadvaceti hodin.
Studie mikrobiomu cibetky z roku 2020 odhalila, že ve střevní flóře tohoto zvířete dominuje rod
Gluconobacter, bakterie, která se u čtrnácti dalších zkoumaných savců nevyskytovala v takové míře. U tohoto rodu vědci identifikovali nadreprezentované geny pro pohyblivost bakterií a metabolismus sirovodíku a sirných aminokyselin. Právě tyto funkce mohou přispívat k fermentačním změnám, jež v zrnech probíhají ještě před jakýmkoli pražením. Zrna po průchodu střevy tedy opouštějí cibetku s odlišným chemickým otiskem, a to dávno předtím, než se dostanou k pražiči. Čísla pod lupou: tuk, mastné kyseliny a opatrnost kolem kofeinu
Rozložme si klíčová data z říjnové studie v
Scientific Reports do přehledné tabulky:
Parametr Kontrolní robusta Civet robusta Rozdíl Celkový tuk 5,95 % 8,36 % +40,7 % Methylester kys. kaprylové 0,029 % 0,287 % ~9,9× Methylester kys. kaprové 0,017 % 0,200 % ~11,9× Kofein 2,65 % 2,23 % −15,8 % (stat. nevýznamné) Protein 15,49 % 15,40 % −0,6 % (stat. nevýznamné)
Výrazný nárůst tuku a obou methylesterů byl statisticky průkazný. Kofein sice numericky poklesl, ale autoři zdůrazňují, že rozdíl nepřekročil práh statistické významnosti. Totéž platí pro proteiny; pokles o pouhých 0,6 % je v podstatě zanedbatelný. Pro kohokoli, kdo doufal, že kopi luwak poslouží jako šetrnější alternativa pro kofeinově citlivé jedince: z těchto dat takový závěr vyvodit nelze.
A zásadní upozornění, které sami autoři opakovaně zdůrazňují: analyzována byla výhradně nepražená zrna. Pražení lipidový profil podstatně přetváří; řada mastných kyselin se při teplotách kolem 200 °C rozkládá do zcela jiných sloučenin. Rozdíly naměřené v syrových zrnech se proto nedají mechanicky přenést do hotového šálku.
VIDEO Mléčné tóny, čokoláda a kouřové podtóny: co říká senzorická věda
Samotná studie z roku 2025 neměla degustační panel. Chuťový profil odvozuje čistě z chemie, a to je důležité rozlišení. Methylestery kyseliny kaprylové a kaprové se v potravinářství používají jako aromatické přísady a bývají spojovány s mléčnými, krémovými tóny. Vyšší koncentrace těchto látek v civet zrnech tedy naznačuje hladší, plnější základ pro výsledný nápoj.
Starší akademické práce ovšem chuťový obraz doplňují. Přehledová studie ve
Frontiers in Sustainable Food Systems cituje klasický popis kopi luwak jako kávy se zemitými, sirupovými a čokoládovými podtóny a výrazně hladkým dozvukem. Metabolomická práce z roku 2023 pak po pražení našla u luwaku vyšší zastoupení guajakolových derivátů, pyrazinů a furanů oproti konvenčně zpracované arabice, tedy látek zodpovědných za kouřovější, kořenitější a plnější vjem.
Podle nás je právě tady jádro toho, proč kopi luwak budí takový zájem: střevní fermentace posouvá chemický základ zrna směrem, který po pražení může vyústit v neobvykle komplexní profil. Slovo „může“ je na místě, ale měřitelná data mu dodávají váhu.
Kopi luwak v Česku: cena, pravost a etický checklist
V českém retailu kopi luwak existuje. Specializovaný e-shop Kopi Bean nabízí variantu Lintong za 890 Kč při jednotkové ceně 17,80 Kč za gram s deklarací divokého sběru. Oficiální tisková zpráva Nature Portfolio uvádí cenu přesahující 25 000 Kč za kilogram na globálním trhu. I v české cenové hladině jde o produkt řádově dražší než špičková výběrová káva.
Problém ovšem tkví v autenticitě. Běžný spotřebitel pravost smysly spolehlivě nerozezná; akademické laboratoře k tomu potřebují metabolomické markery jako inositol, pyroglutamovou kyselinu nebo poměr citronové a jablečné kyseliny. Pro běžného kupujícího proto doporučujeme praktický checklist:
Konkrétní oblast původu – Sumatra, Jáva, Bali, Kodagu; čím přesnější, tím lepší. Deklarace způsobu sběru – hledejte výslovně „wild-sourced“ nebo „divoký sběr“, nikoli jen obecné „kopi luwak“. Dohledatelný dodavatel – jméno farmy, estate nebo kooperativu. Laboratorní certifikace šarže – ideální stav, v praxi vzácný. Druh kávy – většina komerčního luwaku je arabika; studovaná robusta z Kodagu představuje specifický segment.
Samotný nápis na dárkovém balení pravost nedokládá. A etická stránka je stejně podstatná jako chemická: klecový chov cibetek, rozšířený zejména v jihovýchodní Asii, vyvolává oprávněnou kritiku ochránců zvířat. Divoký sběr z trusu volně žijících jedinců je eticky přijatelnější varianta, ale ověřit ji bez nezávislého auditu zůstává obtížné.
Jak obstojí vedle slonů a ptáků: srovnání prémiových „zvířecích“ káv
Kopi luwak zdaleka nestojí na trhu exotických biozpracovaných káv osamocena. Black Ivory Coffee prochází trávicím traktem slonů v Thajsku, a její producent uvádí chuťové tóny čokolády, kakaa, koření a čajové komplexity. Odborná práce o této kávě popisuje vyšší obsah fenolů, flavonoidů a tříslovin oproti mokře i suše zpracovaným zrnům. A cena? Zhruba 45 000 Kč za kilogram, tedy výrazně nad běžně uváděnou hranicí pro luwak.
Jihoamerická Jacu Bird Coffee zase prochází trávením ptáka jacu. Podle přehledové studie ve Frontiers u ní dochází k poklesu kofeinu o 69 % a chlorogenových kyselin o 28 %, tedy k dramaticky odlišným změnám než u cibetky. Každé „zvířecí“ zpracování posouvá jinou část chemického profilu zrna, a tím i jiný aspekt výsledné chuti.
Dá se cibetčí fermentace napodobit uměle? Autoři říjnové studie zmiňují, že ošetření kyselým roztokem s enzymy (pepsinem, amylázami, glukosidázami, proteázami či lipázami) mimo živý organismus by mohlo vyvolat aroma připomínající civet coffee. Sami to ovšem experimentálně neověřovali jako plnohodnotnou náhradu. Věda umí některé změny imitovat; úplnou ekvivalenci zatím otevřená data nedokládají.
Bezpečnost produktu, který doslova pochází z trusu, přitom stojí na přísné hygienické praxi. Singapurská potravinářská agentura
SFA vyžaduje u každé dovážené zásilky kopi luwak doklad o důkladném omytí, usušení a pražení spolu s laboratorními testy na E. coli, salmonelu, stafylokoky, Bacillus cereus, pesticidní rezidua a těžké kovy. Riziko tedy neplyne z exotičnosti, nýbrž z případného obcházení kontrolních postupů.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková