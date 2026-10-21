Influencerka se vysmála vráskám Simony Krainové a fanoušci jí tleskali. Diana Kobzanová si přisadila jednou větou

Celé to začalo nenápadně, videem na instagramovém profilu Nikoho to nezajímá, které rozebíralo důvěryhodnost influencerek propagujících drahou kosmetiku a estetické zákroky. VIPŽivot zaznamenal, že jméno modelky Simony Krainové v něm nepadlo. Přesto měla k tématu potřebu se vyjádřit a autorku videa označila za „chytrou horákyni“. Tím z obecného tématu udělala osobní přestřelku, což si logicky druhá strana nenechala líbit. V novém videu to Krainové natřela. A přisadila si i někdejší misska Diana Kobzanová.
Video o integritě, které nikoho nejmenuje
Původní video se podle médií točilo kolem jednoho slova: integrita. Autorka profilu Nikoho to nezajímá v něm rozebírala, jak některé influencerky kvůli placeným spolupracím doporučí prakticky cokoli, od drahých krémů po facelift, čímž podle ní podrývají důvěryhodnost celého žánru beauty obsahu. Žádné jméno, žádný přímý terč. Krainová to ale vzala osobně.
„Holky, pojďme si nalít čistého vína. Zase ke mně doputovalo video moudro z Instagramu. Jakási chytrá horákyně sedí v autě a vysvětluje, že když ženská používá drahou kosmetiku a jednou jde na facelift, krémy stojí za prd. A placená spolupráce? Podvod století. Já tyhle internetové soudkyně miluju. Stačí telefon, volant a názor na všechno. Rozebírají kosmetiku, estetickou medicínu i morální integritu influencerek,“ napsala Krainová na Facebooku.
Autorka profilu Nikoho to nezajímá reagovala nejdřív sarkasmem: „Mrzí jí, že nebyla ve videu? Nikoho Simona už nezajímá?“ Potom vizuálně, do nového videa vložila nelichotivé záběry Krainové s komentářem „tak se pojďme tak se pojďme kouknout na tu krásnou pleť po těch procedurách a krémíčkách.“ Útok se tím přesunul z roviny reklamy do roviny vzhledu a věku. A publikum? To tleskalo. V komentářích se objevovaly reakce typu „Bravo!“, „Respekt“ nebo „atomovka do rybníčku českých celebrit“. Logika byla prostá: Krainová vstoupila do obsahu, kde nebyla jmenována, spor si přitáhla na sebe a otevřela druhé straně prostor, který by jinak neměla. Kdo se hlásí o slovo tam, kde ho nikdo nevolá, riskuje, že odpověď nebude příjemná.
Kobzanová přilila olej jednou větou
Do rozbouřené debaty vstoupila i modelka Diana Kobzanová. Ne jako spojenkyně jedné či druhé strany, spíš jako komentátorka s načasovaným sarkasmem. I když na komu mířila je jasné. Pod příspěvek napsala jedinou větu: „Integrita influencerek. Tolik cizích slov v jedné větě!“ Krátké, jedovaté a přesně mířené. Kobzanová tím nenapadla Krainovou přímo, ale ironizovala celé téma, a nepřímo i schopnost některých influencerek s takovými pojmy pracovat.
Pro Krainovou je to citlivé. Není jen modelka a celebrita, je beauty podnikatelka. Představila vlastní kosmetickou značku a má statisíce sledujících na sítích. Stojí na pomezí tradiční celebrity a beauty influencerky, a právě v tom je háček. Starší publikum ji čte jako zavedenou tvář české modelingové scény. Mladší a kritičtější diváci ji vnímají jako influencerskou tvář, u které se legitimně řeší autenticita placených spoluprací. Pikantní je i to, že Krainová v minulosti sama ostře komentovala vzhled jiných žen. Sedmička připomíná její výroky na adresu Pamely Anderson. Zbraň, kterou používala, se teď otočila proti ní. A ona sama dříve veřejně deklarovala, že se „nenechá kopnout, aniž by kopla zpátky“.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová