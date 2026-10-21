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Influencerka se vysmála vráskám Simony Krainové a fanoušci jí tleskali. Diana Kobzanová si přisadila jednou větou

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Simona Krainová se pustila do sporu, ve kterém původně vůbec nefigurovala. Výsledek? Ironický protiútok na její pleť a vlna potlesku od publika.
Simona Krainová

Simona Krainová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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