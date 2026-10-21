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V saharském meteoritu se může skrývat kus ztraceného světa. Zanikl dřív, než se Sluneční soustava usadila

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Vypadá jako obyčejný kus tmavého kamene z pouště. Uvnitř ale může nést stopu dávného světa, který obíhal mladé Slunce a pak zmizel v chaotických srážkách rané Sluneční soustavy. Meteorit NWA 12774 naznačuje, že mezi prvními planetárními zárodky mohly existovat mnohem větší a podivnější světy, než jsme si dosud dokázali představit.
V saharském meteoritu se může skrývat kus ztraceného světa. Zanikl dřív, než se Sluneční soustava usadila

V saharském meteoritu se může skrývat kus ztraceného světa. Zanikl dřív, než se Sluneční soustava usadila

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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