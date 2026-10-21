Nunes prozradila plány po návratu do UFC. Jeden zápas jí nestačí, chce zpátky pás a hodlá ho obhájit

Otázka v podcastu Deep Waters zněla nevinně: co bude, až to v New Yorku skončí. Amanda Nunes nezaváhala a odpověděla něco, co do příběhu kolem jejího návratu vůbec nesedí. Celá scéna totiž počítala s tím, že brazilská legenda přijede na jeden velký večer, vyřídí si účty a zavře za sebou dveře, které sama zabouchla v roce 2023. Místo toho mluvila o tom, co se s pásem dělá poté, co ho člověk vyhraje. Redakce MMAmag k jejím slovům přiložila dobové zprávy z června 2023, kdy Nunes přímo v kleci oznamovala konec kariéry, a rozdíl je dost zásadní.
Otázka na konec kariéry, odpověď o začátku
„Pás se musí obhajovat. Určitě se musí obhajovat. A pak uvidíme,“ řekla Nunes v pořadu Deep Waters. Výrok přepsal server MMA Junkie a stejně ho shrnulo MiddleEasy. Žádné jméno příští vyzývatelky, žádný počet zápasů. Jen podmínka, kterou musí nejdřív splnit v New Yorku.
Tam 14. listopadu 2026 vyzve v Madison Square Garden šampionku Kaylu Harrison. Jejich souboj je na turnaji UFC 334 zařazený jako druhý hlavní zápas večera a jde v něm o titul v ženské bantamové váze, tedy v divizi do 135 liber (61,2 kg).
Postavte si vedle sebe dva výroky stejné ženy. Po výhře nad Irene Aldanou na UFC 289 položila Nunes pásy i rukavice doprostřed klece a BBC ji tehdy citovala: „Dnešní večer je perfektní večer na odchod do důchodu.“ Mluvila o rodině a o cestování. Po třech letech mluví o obhajobě.
Rozjezdový zápas nedostala a nikdo to nerozporoval. Dvojnásobná šampionka UFC se vrací rovnou na vrchol. Jenže aby mohla mluvit o obhajobě, musí nejdřív sebrat pás ženě, se kterou si kdysi podávala ruku v jedné tělocvičně.
Ze společné tělocvičny rovnou do opačných rohů klece
Kayla Harrison má dvě olympijská zlata z juda, z Londýna 2012 a z Ria 2016, a dvakrát vyhrála turnaj americké organizace PFL. Titul v UFC si vzala loni na turnaji UFC 316, kde Juliannu Peñu zlomila kimurou ve 4:55 druhého kola.
Před lety přitom obě trénovaly pod jednou střechou v American Top Teamu na Floridě. Harrison tam podle serveru MMA Fighting sparovala s ní v době, kdy Brazilka držela pásy ve dvou váhách naráz.
A právě na ty sparingy se Nunes v podcastu odvolala. „S Kaylou jsem už sparovala. Pořád dělá stejné chyby jako tehdy, když jsme spolu sparovaly,“ prohlásila podle MMA Fighting. Dá se to číst dvěma způsoby: buď má Nunes v hlavě přesný plán, jak šampionku rozebrat, nebo pracuje s obrazem, který je tři roky starý. Odpověď přijde v New Yorku.
Celý tenhle souboj se přitom měl odehrát už v lednu 2026 a důvod, proč se neodehrál, s trash talkem nemá nic společného.
Lednový termín padl, teď je na stole nový
Harrison měla titul obhajovat proti Nunes na turnaji UFC 324 v lednu 2026. Zápas šel z karty pryč, protože šampionka musela podstoupit operaci krku. UFC dvojici znovu nasadilo až po létě.
- leden 2026: zápas nasazený na UFC 324
- důvod zrušení: operace krku Kayly Harrison
- 20. září 2026: UFC ohlásilo nový termín
- 14. listopadu 2026: Madison Square Garden, New York
Nunes mezitím čekala dál. Redakce MMAmag nahlédla do oficiální stránky Madison Square Garden a porovnala termín s datem jejího posledního zápasu: od 10. června 2023, kdy porazila Aldanu, do 14. listopadu 2026 uběhne 1 253 dní. Tři roky a zhruba pět měsíců bez klece.
Zkrátit to čekání mohla. Po zrušení lednového termínu podle MMA Fighting odmítla variantu s prozatímním pásem se slovy, že pro ni takový titul neexistuje. Chtěla ten pravý, nebo nic.
Pro české diváky: stránka Madison Square Garden uvádí začátek akce v 17:00 východoamerického času, tedy ve 23:00 SEČ. Titulové zápasy přijdou výrazně později v noci. A co se stane po nich, je zatím hlavně otázka výkladu.
Kde končí plán a začíná přání fanoušků
ANALÝZA Znamená ta věta, že Nunes zůstane v UFC natrvalo? Ne. Řekla, že pás se obhajovat musí, a hned dodala, že pak se uvidí. MiddleEasy to zdůrazňuje stejně: žádné jméno, žádný horizont, žádný slib.
Pro UFC je přitom nejcennější přesně ten scénář, ve kterém legenda vyhraje a zůstane. Divize potřebuje jméno, které prodává lístky, a Peña, se kterou má Nunes vzájemnou bilanci 1:1, o pás přišla už na UFC 316. Každá podmíněná věta se v takové situaci čte jako příslib. Nunes ho ale nevyslovila.
Jisté je zatím jediné. Návrat, který měl mít jen jeden konec, ho mít přestal. Jestli bude i začátkem nové kapitoly, rozhodne 14. listopadu ta z dvojice, která bude mít po závěrečném gongu kolem pasu pás.
Metodika
Citace Amandy Nunes o obhajobě pásu pochází z epizody podcastu Deep Waters zveřejněné 19. 10. 2026; redakce MMAmag ověřila existenci epizody a vstup Nunes v čase 01:06:40 na Apple Podcasts, přesný časový kód samotného výroku se dohledat nepodařilo, a znění proto přebírá od MMA Junkie a MiddleEasy. Termín, místo a čas 17:00 ET pro UFC 334 jsou z oficiální stránky Madison Square Garden; přepočet na 23:00 SEČ vychází z rozdílu šesti hodin mezi EST (UTC−5) a SEČ (UTC+1) ke dni 14. 11. 2026, přičemž oficiální stránka UFC uvádí u akce jiný čas startu (21:00 EST), proto článek mluví o začátku akce, nikoli o startu titulových zápasů. Pauza 1 253 dní je vlastní výpočet ze dvou vstupních hodnot: data posledního zápasu Nunes 10. 6. 2023 (UFC 289) a data UFC 334 14. 11. 2026. Datum posledního zápasu je ověřené ze Sherdogu a dobových zpráv k UFC 289, protože oficiální profil Nunes na webu UFC se otevřít nepodařilo. Článek nezahrnuje medicínské detaily zákroku Kayly Harrison, které popsala v Deep Waters, a nechává otevřenou otázku, kolik dalších zápasů by Nunes po případné výhře odbojovala, protože to sama neřekla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek