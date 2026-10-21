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Nunes prozradila plány po návratu do UFC. Jeden zápas jí nestačí, chce zpátky pás a hodlá ho obhájit

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Přes tři roky nebojovala, v osmatřiceti jde rovnou o pás. A pak? V podcastu utrousila větu, po které přestává platit scénář o jedné poslední jízdě.
Nunes prozradila plány po návratu do UFC. Jeden zápas jí nestačí, chce zpátky pás a hodlá ho obhájit

Nunes prozradila plány po návratu do UFC. Jeden zápas jí nestačí, chce zpátky pás a hodlá ho obhájit

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 14:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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